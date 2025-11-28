Taste Atlas destacó al pollo a la brasa entre los cinco mejores platos del mundo a base de pollo. | Foto: composición LR/Gemini/Taste Atlas

Taste Atlas destacó al pollo a la brasa entre los cinco mejores platos del mundo a base de pollo. | Foto: composición LR/Gemini/Taste Atlas

El pollo a la brasa, considerado uno de los platos bandera de la gastronomía peruana, fue elegido por la revista Taste Atlas en su página web dentro de la categoría de los 100 mejores platos elaborados con pollo. Esta distinción no pasó desapercibida a nivel internacional, ya que volvió a destacar la riqueza culinaria del Perú y el reconocimiento que sus sabores obtienen fuera de sus fronteras.

El pollo a la brasa se encuentra entre cinco platos más destacados a nivel mundial. Foto: Taste Atlas

Pollo a la brasa entre los 5 mejores platos del mundo hechos con esta proteína, según Taste Atlas 2025

Según la actualización más reciente de noviembre, el sitio gastronómico Taste Atlas destacó al pollo a la brasa en el cuarto puesto del ranking mundial de los 100 mejores platos a base de pollo, solo por detrás del Piliç Topkapı de Turquía, el Rfissa de Marruecos y el pollo frito de Corea del Sur.

Este reconocimiento no solo vuelve a colocar en la vitrina internacional a uno de los platos más queridos del país, sino que también resalta la capacidad del pollo a la brasa para combinar sazón, técnica tradicional y una mezcla de ingredientes que lo sitúan por encima de recetas emblemáticas de cocinas como la francesa y la japonesa, frecuentemente destacadas entre las más reconocidas del mundo.

La importancia de pollo a la brasa en la gastronomía peruana

Desde su creación en la década de 1950, el pollo a la brasa se expandió por todo el país y se ha consolidado como uno de los platos bandera del Perú. Gracias a su sabor inconfundible y a la tradición que mantiene desde sus orígenes, hoy es considerado un símbolo de la gastronomía peruana y un referente que trasciende fronteras.

Asimismo, cada tercer domingo de julio se celebra oficialmente en el Perú el 'Día del Pollo a la Brasa', fecha en la que este plato suele destacar en reuniones, cumpleaños y otras ocasiones especiales que lo han convertido en un símbolo gastronómico del país.

¿Qué otros platos peruanos aparecen en el ranking de los 100 mejores platos del mundo a base de pollo?

Según el ranking de los 100 mejores platos del mundo a base de pollo publicado por Taste Atlas, el anticucho de pollo y el ají de gallina aparecen en las posiciones 29 y 40, respectivamente. Este reconocimiento reafirma la especialidad de la gastronomía peruana en la preparación de platos con pollo como una de sus principales cartas de presentación.