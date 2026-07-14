HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo, su abogado lo cuenta todo en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

¿Haaland, Cristiano Ronaldo y Modrić podrían formar parte de la selección peruana en el futuro? Reniec sorprende al revelar peruanos con nombres de figuras del Mundial 2026

La lista incluye también nombres de futbolistas brasileños y franceses, reflejando el impacto que estos deportistas han tenido en la elección de nombres de las familias peruanas.

Estos datos reflejan cómo el legado de grandes figuras del fútbol impacta en las familias peruanas, coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026.
Estos datos reflejan cómo el legado de grandes figuras del fútbol impacta en las familias peruanas, coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026. | Foto: Gemini/Reniec/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Mundial 2026 vuelve a poner en primer plano a las grandes figuras del fútbol internacional y también evidencia la influencia que estos jugadores han tenido en el Perú. Datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) muestran que miles de peruanos fueron inscritos con nombres inspirados en reconocidos futbolistas que brillan o han brillado en la escena mundial.

Las cifras incluyen nombres vinculados a referentes de selecciones como Argentina, Francia y Brasil. Lionel Messi encabeza parte del listado, mientras que otros jugadores como Endrick, Ederson, Mbappé, Griezmann y Dibu también aparecen entre los nombres registrados en el país, reflejo de la popularidad que alcanzaron entre los padres al momento de inscribir a sus hijos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
🚨 #Tendencia | ¡IMAGÍNATE LLAMARTE 'BICHO'! 🟣 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una relación de ciudadanos peruanos que comparten nombres con futbolistas que actualmente disputan el Mundial

Nombres de bebés peruanos que fueron registrados como las grandes estrellas del Mundial 2026. Foto: Reniec

PUEDES VER: UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

lr.pe

Lionel, Messi, Endrick y Ederson lideran la lista de nombres inspirados en figuras del fútbol

De acuerdo con Reniec, 24.696 peruanos llevan el nombre Lionel, mientras que 3.402 fueron inscritos como Messi y 292 tienen el nombre completo Lionel Messi. El registro también incluye a ocho personas llamadas Dibu, en referencia al arquero argentino Emiliano Martínez, una de las figuras de la obtención del Mundial de Catar 2022.

La lista es encabezada por dos futbolistas brasileños. Endrick registra 3.332 personas con ese nombre y Ederson suma 3.118 inscritos. En el caso de Francia, Reniec informó que 1.502 peruanos se llaman Griezmann, 238 llevan el nombre Mbappé y cinco fueron registrados como Dembelé. Además, un ciudadano fue inscrito con el nombre Désiré Doué y tres con el nombre completo William Alain André Gabriel Saliba.

PUEDES VER: La temperatura roza los 30ºC en Lima y Callao en pleno invierno: la mayor anomalía de calor desde el siglo pasado

lr.pe

El legado de las estrellas del fútbol también queda registrado en los DNI peruanos

Según Reniec, estos registros reflejan la influencia que las principales figuras del fútbol internacional han ejercido en las familias peruanas durante los últimos años. La publicación de estas cifras coincide con el desarrollo del Mundial 2026, torneo que vuelve a reunir a varias de las selecciones y futbolistas que inspiraron estos nombres.

Lionel Messi continúa siendo uno de los referentes más reconocidos del fútbol mundial tras conquistar el Mundial de Catar 2022 y acumular múltiples distinciones individuales. Actualmente juega en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Mientras tanto, Francia mantiene entre sus principales figuras a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y William Saliba, jugadores que también dejaron su huella en los registros civiles peruanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

LEER MÁS
¡Alerta! Senasa declara emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar en aves de corral y dispone prohibiciones

¡Alerta! Senasa declara emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar en aves de corral y dispone prohibiciones

LEER MÁS
UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

LEER MÁS
Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

LEER MÁS
Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

LEER MÁS
Senamhi activa alerta roja por 61 horas debido al alza de temperatura en Lima y otras regiones desde mañana

Senamhi activa alerta roja por 61 horas debido al alza de temperatura en Lima y otras regiones desde mañana

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025