¿Haaland, Cristiano Ronaldo y Modrić podrían formar parte de la selección peruana en el futuro? Reniec sorprende al revelar peruanos con nombres de figuras del Mundial 2026

Estos datos reflejan cómo el legado de grandes figuras del fútbol impacta en las familias peruanas, coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026. | Foto: Gemini/Reniec/Composición LR

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El Mundial 2026 vuelve a poner en primer plano a las grandes figuras del fútbol internacional y también evidencia la influencia que estos jugadores han tenido en el Perú. Datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) muestran que miles de peruanos fueron inscritos con nombres inspirados en reconocidos futbolistas que brillan o han brillado en la escena mundial.

Las cifras incluyen nombres vinculados a referentes de selecciones como Argentina, Francia y Brasil. Lionel Messi encabeza parte del listado, mientras que otros jugadores como Endrick, Ederson, Mbappé, Griezmann y Dibu también aparecen entre los nombres registrados en el país, reflejo de la popularidad que alcanzaron entre los padres al momento de inscribir a sus hijos.

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Nombres de bebés peruanos que fueron registrados como las grandes estrellas del Mundial 2026. Foto: Reniec

Lionel, Messi, Endrick y Ederson lideran la lista de nombres inspirados en figuras del fútbol

De acuerdo con Reniec, 24.696 peruanos llevan el nombre Lionel, mientras que 3.402 fueron inscritos como Messi y 292 tienen el nombre completo Lionel Messi. El registro también incluye a ocho personas llamadas Dibu, en referencia al arquero argentino Emiliano Martínez, una de las figuras de la obtención del Mundial de Catar 2022.

La lista es encabezada por dos futbolistas brasileños. Endrick registra 3.332 personas con ese nombre y Ederson suma 3.118 inscritos. En el caso de Francia, Reniec informó que 1.502 peruanos se llaman Griezmann, 238 llevan el nombre Mbappé y cinco fueron registrados como Dembelé. Además, un ciudadano fue inscrito con el nombre Désiré Doué y tres con el nombre completo William Alain André Gabriel Saliba.

El legado de las estrellas del fútbol también queda registrado en los DNI peruanos

Según Reniec, estos registros reflejan la influencia que las principales figuras del fútbol internacional han ejercido en las familias peruanas durante los últimos años. La publicación de estas cifras coincide con el desarrollo del Mundial 2026, torneo que vuelve a reunir a varias de las selecciones y futbolistas que inspiraron estos nombres.

Lionel Messi continúa siendo uno de los referentes más reconocidos del fútbol mundial tras conquistar el Mundial de Catar 2022 y acumular múltiples distinciones individuales. Actualmente juega en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Mientras tanto, Francia mantiene entre sus principales figuras a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y William Saliba, jugadores que también dejaron su huella en los registros civiles peruanos.