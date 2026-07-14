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Confirman condena de 17 años contra tres policías por torturar y abusar de mujer trans Azul Rojas en La Libertad

Los agentes Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León fueron hallados culpables de detención arbitraria y maltrato en 2008, según lo ratificado por el Poder Judicial.

Los efectivos policiales fueron sentenciados por agredir sexualmente a la ciudadana.
Los efectivos policiales fueron sentenciados por agredir sexualmente a la ciudadana. | Composición LR | Difusión
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La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y contra el Terrorismo logró que se confirme la condena de 17 años de prisión efectiva contra tres efectivos de la Policía Nacional por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en agravio de Azul Rojas Marín, ciudadana trans y defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

La decisión fue obtenida por el despacho encabezado por la fiscal superior Rosario Quico Palomino, que consiguió que la instancia judicial ratificara la sentencia emitida en primera instancia el 15 de diciembre contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León.

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Con este fallo, el Poder Judicial confirmó la responsabilidad penal de los tres agentes por los hechos ocurridos en 2008, en la región La Libertad, cuando Azul Rojas fue víctima de una detención arbitraria, agresiones físicas y psicológicas, además de violencia sexual.

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Fiscalía: se acreditó que hubo discriminación por orientación sexual

De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso judicial se acreditó que los policías detuvieron ilegalmente a la víctima y la sometieron a actos de tortura y abuso sexual debido a su orientación sexual, lo que constituye una grave vulneración de sus derechos humanos.

La resolución de segunda instancia ratifica los hechos declarados probados en la sentencia de primera instancia y mantiene la pena de 17 años de cárcel efectiva para los tres condenados.

El caso de Azul Rojas Marín se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos sobre violencia y discriminación contra personas LGTBIQ+ en el Perú, al evidenciar actos cometidos por agentes del Estado motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual de la víctima. La confirmación de la condena representa un avance en la búsqueda de justicia, tras más de 17 años de los hechos.

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