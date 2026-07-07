Agro peruano creció 2% en mayo: ¿qué cultivos y productos impulsaron el avance de la producción?

El Midagri reportó un nuevo mes de crecimiento para el sector, esta vez de la mano de sus dos grandes motores: la agricultura y la ganadería. | Composición LR/ Difusión

El Midagri reportó un nuevo mes de crecimiento para el sector, esta vez de la mano de sus dos grandes motores: la agricultura y la ganadería. | Composición LR/ Difusión

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La actividad agropecuaria volvió a mostrar resultados positivos durante mayo, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El desempeño del sector estuvo impulsado por el crecimiento de los subsectores agrícola y pecuario, favorecidos por condiciones climáticas que permitieron un mejor desarrollo de los cultivos y un aumento de la producción ganadera. Este resultado, además, contribuyó a mantener el abastecimiento de alimentos en los principales mercados del país y consolidó la tendencia de recuperación observada en los primeros cinco meses del año.

En el subsector agrícola, los mayores incrementos se registraron en productos de importancia tanto para el consumo interno como para la agroexportación. La maracuyá lideró el crecimiento de mayo con un aumento de 78,7% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por un mejor rendimiento de los cultivos en Lima y Piura.

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A este resultado se sumó el algodón rama, cuya producción avanzó 77,3% gracias a las mayores cosechas obtenidas en Ica, Lima y Lambayeque, mientras que el arroz cáscara registró un incremento de 60,7%, favorecido por una mayor producción en Lambayeque, Piura y La Libertad.

La tendencia positiva también se vio reflejada en otros cultivos. La producción de caña de azúcar aumentó 42,5%, debido a una mayor superficie cosechada en La Libertad, Lambayeque y Áncash. Asimismo, el Midagri reportó incrementos en el ajo (46,4%), los arándanos (40,3%), la uva (16,5%) y el maíz amarillo duro (3,1%). Estos resultados estuvieron acompañados por un mayor volumen de cosechas en varias regiones del país, especialmente en la costa norte y centro, donde se concentró buena parte del crecimiento.

Pollo, leche y cerdo: los tres pilares que sostienen al sector pecuario

Durante mayo, el subsector pecuario encontró su principal motor en la avicultura. La producción de carne de pollo se expandió 2,4% gracias al ritmo sostenido de las granjas en Lima, La Libertad y Arequipa. En paralelo, la producción de leche cruda de vaca registró un incremento de 2,5%, impulsada por los mayores volúmenes obtenidos en las cuencas de Arequipa, Puno e Ica.

La porcinocultura también aportó al saldo positivo con un avance de 3,9%, motivado por una mayor comercialización en Lima e Ica, mientras que la carne de vacuno mostró un crecimiento más moderado, de 1,2%, concentrado principalmente en la capital.

Entre enero y mayo, la producción agrícola siguió creciendo gracias a una mayor cosecha de diversos cultivos. El algodón rama encabezó la lista con un aumento de 50,8%, mientras que la palma aceitera creció 27%, el arroz cáscara 26% y la caña de azúcar 25,7%.

Por su parte, el subsector pecuario cerró los primeros cinco meses con un crecimiento acumulado de 1,9%. Este resultado se sustenta en un comportamiento homogéneo de sus principales líneas, donde sobresalen los incrementos en carne de cerdo (3,6%), pollo (2,4%), leche cruda (2,4%) y vacuno (1,3%).

La evolución positiva del agro en los primeros cinco meses resulta fundamental para el equilibrio socioeconómico del país. Este desempeño no solo asegura el abastecimiento continuo de alimentos en los mercados del país, sino que además sostiene el empleo en las regiones con mayor vocación agraria.