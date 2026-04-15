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Viena llega a Breña y apuesta por una experiencia más ágil y cercana

Este nuevo local busca ser un punto de encuentro cotidiano. Desde su apertura, ha recibido una excelente acogida, con promociones exclusivas en un ambiente moderno y funcional.

Ideal para desayunos y pausas en el día. Fuente: Difusión.
Ideal para desayunos y pausas en el día. Fuente: Difusión.

Viena continúa innovando y expandiendo su propuesta con la llegada de Viena Express a Breña, ubicado en la Av. Venezuela 923, este nuevo local busca convertirse en una alternativa práctica y de calidad para quienes valoran una experiencia rápida sin sacrificar sabor ni calidez.

Pensado para un público dinámico, Viena Express ofrece una carta versátil que acompaña distintos momentos del día: desde desayunos hasta opciones ideales para una pausa por la tarde o una visita rápida por la noche. Todo ello, manteniendo la esencia que ha posicionado a Viena como una de las cafeterías preferidas en la ciudad.

La apertura tuvo una excelente recepción, que reunió a decenas de clientes que se acercaron a conocer el nuevo espacio y disfrutar de promociones exclusivas, en un ambiente moderno, cómodo y funcional.

“Con Viena Express buscamos estar más cerca de nuestros clientes, adaptándonos a su ritmo y brindando una experiencia práctica, sin perder la calidad y el sello que nos caracteriza”, señaló Valeria Kiyán, gerente de marca.

Con esta apertura, Viena reafirma su compromiso de crecimiento, apostando por formatos más flexibles que respondan a las nuevas dinámicas urbanas. Así, Viena Express se proyecta como un punto de encuentro cotidiano para quienes buscan disfrutar de un buen café y opciones deliciosas, de manera rápida y accesible.

[PUBLIRREPORTAJE]

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