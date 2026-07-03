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Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones en 2025

Récord histórico representa un incremento de 18,3% respecto al año anterior, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Crecimiento es impulsado por envíos de café, cacao y frutas.
Crecimiento es impulsado por envíos de café, cacao y frutas. | El Peruano
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Durante el Agrofest 2026, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, informó que las exportaciones agrícolas registraron un crecimiento del 7,3% durante el primer cuatrimestre del año.

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El funcionario enfatizó que, tras alcanzar cifras inéditas en 2025, el sector continúa mostrando un desempeño favorable en 2026. "En el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7.3%, impulsadas por productos como la palta, el arándano, la uva y el café", señaló.

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El fuerte incremento en los envíos de café, cacao y frutas no solo impulsó el resultado en 2025, sino que afianza la meta del país de ingresar al top 5 de los mayores proveedores mundiales de fruta fresca, indicó Gómez.

“El sector completó 13 años consecutivos de crecimiento, incrementando su participación hasta el 16.5% del total de las exportaciones nacionales”, detalló el titular de la cartera.

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Este dinamismo comercial tiene un profundo impacto descentralizado, ya que el 81% de la oferta exportable se produjo en las regiones del interior y se convirtió en un motor clave para el empleo y el desarrollo local. Asimismo, la sólida demanda internacional se concentró principalmente en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, destinos que absorbieron cerca del 65% del total de los envíos y ratificaron la alta confianza global en la calidad de la canasta agroexportadora nacional.

Mincetur resaltó que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) cuenta con una agenda para promover la oferta agroexportadora y facilitar la participación de empresas peruanas en las principales ferias internacionales.

Exportaciones superarían cifra alcanzada en 2025

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó un récord de exportaciones para 2026, con una proyección de US$118.000 millones, monto que superaría los US$90.000 millones en envíos alcanzados el año pasado.

La entidad emisora proyectó que las exportaciones peruanas alcanzarán un nuevo récord histórico de US$120.758 millones en 2027, impulsando un superávit comercial superior a los US$48.000 millones.

El repunte comercial proyectado estará impulsado por una mejora del 18,3% en los términos de intercambio hacia el cierre de 2026, lo que permitirá al país obtener mayores ingresos por sus envíos al exterior en comparación con el costo de sus adquisiciones internacionales. Este escenario se fundamenta en un incremento del 25,6% en los precios de las exportaciones, lo que optimiza el valor de los productos nacionales frente a los bienes importados y consolida el crecimiento de la balanza comercial.

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