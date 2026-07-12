¿Más feriados o menos? El debate entre derechos laborales, productividad y turismo en el Perú

La legislación peruana establece que los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales sin que ello afecte su remuneración. | Composición LR/ IA

La legislación peruana establece que los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales sin que ello afecte su remuneración. | Composición LR/ IA

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Los feriados nacionales forman parte del calendario laboral peruano desde hace décadas y son esperados por millones de trabajadores como una oportunidad para descansar, compartir tiempo con sus familias o viajar. En los últimos años, el calendario incorporó cuatro nuevos feriados de carácter cívico-militar, mientras que el Ejecutivo redujo parte de los días no laborables para el sector público. Este escenario ha puesto nuevamente el foco en los efectos que tienen estas fechas sobre el empleo, la actividad productiva y sectores como el turismo.

Ante esto, la legislación peruana establece que los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales sin que ello afecte su remuneración. No obstante, existen actividades que no se detienen, como la minería, la industria, los restaurantes, los hoteles o el comercio, donde parte del personal continúa laborando.

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El abogado laboralista César Puntriano explicó que, cuando un trabajador presta servicios durante un feriado y no recibe un descanso compensatorio, tiene derecho a percibir una remuneración adicional equivalente a dos jornales diarios. En la práctica, precisó, no se trata de pago triple, ya que la remuneración correspondiente al feriado ya está incluida en el sueldo mensual. La misma regla también alcanza a quienes realizan trabajo remoto.

En cambio, si la empresa otorga un descanso sustitutorio en otra fecha, el pago adicional deja de corresponder. Asimismo, el incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción muy grave y puede ser sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con multas que superan los S/288.000, dependiendo del número de trabajadores afectados.

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Puntriano advirtió, además, que uno de los principales conflictos laborales ocurre cuando algunas empresas no reconocen correctamente la sobretasa por laborar durante un feriado. A ello se suma la situación de los trabajadores informales, quienes en la práctica continúan trabajando sin acceder a estos beneficios.

Empresas y sindicatos discrepan sobre el impacto de los feriados

El incremento de feriados aprobado en los últimos años también ha generado posiciones encontradas entre el sector empresarial y los sindicatos. Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el aumento de días no laborables ha elevado los costos de producción, especialmente en actividades donde detener las operaciones no es una opción.

"Cada feriado implica una reducción de producción en sectores donde la producción no se puede parar", afirmó Antonio Castillo, director institucional del gremio.

Explicó que industrias como la agroindustria, la siderurgia, la cerámica y parte del sector manufacturero deben mantener una producción continua, por lo que un feriado implica mayores costos laborales y una menor producción efectiva.

Según las estimaciones de la SNI, los cuatro feriados incorporados durante los dos últimos años representarían una reducción cercana a 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a aproximadamente S/3.000 millones en producción que dejaría de generarse.

Castillo sostuvo que el impacto también alcanza a pequeños negocios y trabajadores independientes que dependen de la actividad económica diaria. En ese sentido, planteó revisar el calendario nacional y evaluar que algunas fechas conmemorativas permanezcan como celebraciones cívicas, pero sin convertirse necesariamente en días no laborables.

La visión es distinta desde la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Para el gremio sindical, los feriados forman parte de los derechos laborales y permiten que los trabajadores recuperen energías, fortalezcan la convivencia familiar y dispongan de espacios para el descanso.

"El descanso es un derecho ganado por los trabajadores para poder compartir con sus familias y recuperar sus energías", sostuvo Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP.

El dirigente indicó que la organización respalda las medidas que amplían los espacios de descanso, aunque considera que estos beneficios deberían aplicarse de manera uniforme entre trabajadores del sector público y privado.

Explicó que, cuando se decretan días no laborables para el sector público, muchos trabajadores del sector privado terminan recuperando posteriormente esas horas, lo que, a su juicio, genera un tratamiento desigual entre ambos regímenes laborales.

El turismo ve en los feriados una oportunidad para dinamizar la economía

Mientras empresas y sindicatos mantienen posiciones enfrentadas, el sector turismo considera que los feriados largos representan uno de los principales motores del turismo interno.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante Semana Santa de 2026 cerca de 1,9 millones de turistas nacionales recorrieron el país y generaron un impacto económico de US$228,5 millones, con un gasto promedio de S/500 por persona.

Para Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el debate no debería centrarse en reducir el número de feriados, sino en aprovecharlos mejor.

Afirmó que estos periodos impulsan el movimiento de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viaje, guías turísticos, comercios y emprendimientos familiares, contribuyendo a distribuir ingresos en distintas regiones del país. Asimismo, recordó que un solo feriado largo puede generar entre US$135 millones y más de US$220 millones en actividad económica, dependiendo de la temporada y de la duración del descanso.

¿Se deberían reducir los feriados?

Desde una perspectiva legal, César Puntriano considera que el actual calendario de feriados merece una revisión.

El especialista recordó que entre 1991 y 2021 el Perú mantuvo 12 feriados nacionales y que recién entre 2021 y 2023 se incorporaron cuatro nuevas fechas de carácter cívico-militar. En su opinión, estas conmemoraciones podrían mantenerse sin necesidad de convertirse en días de descanso obligatorio.

Añadió que diversos organismos, como el Banco Central de Reserva (BCR), han advertido que un exceso de feriados puede tener efectos sobre la actividad económica, aunque también reconocen beneficios para la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, así como para el turismo. Entre las alternativas planteadas figuran trasladar algunos feriados a los lunes o viernes, o convertir ciertas fechas en celebraciones sin descanso obligatorio.

Cualquier modificación, sin embargo, requerirá una ley aprobada por el Congreso, ya que los feriados nacionales están regulados por normas con rango de ley. Mientras ese debate continúa, el país mantiene posiciones divididas entre quienes priorizan la competitividad económica, quienes defienden el derecho al descanso y quienes ven en los feriados una oportunidad para impulsar el desarrollo del turismo interno.

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