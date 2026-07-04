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Cae sospechoso del asesinato de joven estilista hallado sin vida en parque de SJM: auto usado en crimen pertenece a agente de la PNP

El detenido fue hallado en posesión de drogas y un vehículo vinculado al caso, perteneciente a un agente de la PNP. La familia de Kevin Alzamora exige que se investigue formalmente el homicidio.

Familiares de la víctima expresan su preocupación por la posible liberación de Mosquera Ramírez, ya que su abogado ha solicitado su excarcelación, lo que desata incertidumbre en el proceso judicial.
Familiares de la víctima expresan su preocupación por la posible liberación de Mosquera Ramírez, ya que su abogado ha solicitado su excarcelación, lo que desata incertidumbre en el proceso judicial. | Foto: composición LR
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Un importante avance registró el caso de Kevin Alzamora, el joven estilista hallado muerto en San Juan de Miraflores tras salir de una discoteca en San Isidro hace tres meses. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Pamplona a Omar Michel Mosquera Ramírez, principal sospechoso del crimen, a quien se le halló en posesión de drogas y clonazepam. Ante este avance, la familia de la víctima intensificó su reclamo para que las autoridades investiguen formalmente el caso como un homicidio.

El arresto reavivó los cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación, ya que hasta el momento el sujeto solo afronta cargos vinculados a la presunta microcomercialización de drogas. Para la madre del joven, las evidencias reunidas por la fiscalía, incluidos registros de cámaras de seguridad, permitirían avanzar hacia una investigación por la muerte del estilista.

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Auto usado en crimen pertenece a agente de la PNP de Surco

Un elemento determinante en la carpeta fiscal es el vehículo en el que se movilizaba Omar Michel Mosquera Ramírez al momento de su captura y que, según las investigaciones, habría sido utilizado para perpetrar el asesinato de Kevin Alzamora. El automóvil pertenece a Wilmer José Hipólito Carrasco Muñante, un agente en actividad de la Divincri de Surco.

Al ser citado por la fiscalía, el efectivo reconoció haberle alquilado la unidad al detenido y admitió que, tras revisar los videos de las cámaras de seguridad difundidos en los medios, identificó a Mosquera Ramírez como el sujeto que aparece junto al joven estilista luego de que este abandonara el local nocturno.

“En la declaración de la carpeta fiscal cuando le pregunta al policía si conoce (al sospechoso) él dice que sí. También manifiesta que lo reconoce en los videos que salieron en televisión y reveló que (el asesino) es a quien alquilaba su auto. Además dice que lo conoce porque es su amigo de promoción y que tuvo comunicación vía mensajes. Sin embargo, cuando le preguntan si conocía que este sujeto tiene denuncias en su contra, él menciona que desconocía, pero yo me pregunto: ¿cómo un policía no va a saber que este señor tenía varias denuncias y encima le alquila su automóvil?”, señaló la mamá de Kevin Alzamora en una entrevista con Latina Noticias.

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Familia exige justicia y cuestiona el avance de la investigación

Los familiares del joven manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el investigado recupere su libertad, debido a que su detención responde únicamente a delitos relacionados con drogas. Según señalaron, el abogado de Mosquera Ramírez ya habría solicitado su excarcelación, situación que incrementó la incertidumbre en torno al proceso judicial.

La madre de Kevin también cuestionó la respuesta brindada por las autoridades desde el momento en que denunció la desaparición de su hijo. Indicó que un efectivo policial restó importancia al hecho durante las primeras diligencias y aseguró que existen suficientes elementos para vincular al detenido con los hechos.

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