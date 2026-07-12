Designan a Víctor Raúl Rodríguez en la Segunda Fiscalía Suprema

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El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, designó a Víctor Raúl Rodríguez Monteza como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El último martes, la medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 2013-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano.

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La norma dispone que Rodríguez Monteza asuma el despacho que ocupa Zoraida Ávalos, quien pasará a dirigir la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

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Competencias y blindaje

Entre las competencias del despacho de Víctor Raúl Rodríguez se encuentra investigar los presuntos actos de corrupción cometidos por ministros, congresistas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Es decir, los supuestos casos de corrupción que se registren en un eventual futuro gabinete de Keiko Fujimori estarán en manos del referido fiscal supremo.

Si bien Víctor Monteza es allegado al APRA, días atrás la Comisión Permanente que dirige Fernando Rospigliosi lo blindó y mandó al archivo el informe final que recomendaba acusarlo por integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta vez, los votos de los congresistas fujimoristas reelectos fueron claves para rechazar la acusación. Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez votaron a favor de Rodríguez Monteza.

También rechazó la acusación Alejandro Muñante, diputado electo por Renovación Popular.

Para el debate de la acusación, Rodríguez Monteza llegó acompañado por el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien ejerció su defensa.

La denuncia contra Rodríguez fue presentada ante el Congreso por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ahora será su nueva compañera en la Junta de Fiscales Supremos.

Con ella también tiene un punto en común: un aprista, Jorge del Castillo, es su representante legal.

La Fiscalía Suprema de Rodríguez tendrá en sus manos la investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, el fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras las declaraciones vertidas por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Vela y Pérez son investigados por supuestas maniobras en el caso 'Cócteles' y también por pasar información a Gorriti.

Asimismo, se investiga un presunto acuerdo entre Vela y Gorriti por el caso Odebrecht.

Cambios en la Fiscalía

Tras la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, el fiscal Gilmer Jara Vergara, quien dirigía dicho despacho, fue nombrado en la Primera Fiscalía Suprema en Delitos de Funcionarios.

En tanto, Lourdes Téllez Pérez de Vargas, quien hasta el último martes se desempeñaba en la Fiscalía de Jara Vergara, asumirá funciones en la Primera Fiscalía Superior Nacional de Delitos de Funcionarios.

La resolución de Tomás Gálvez incorpora, además, a César Augusto Zanabria en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y a Elma Sonia Vergara en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

JNJ ordenó su regreso tras decisión del TC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la reincorporación de Víctor Raúl Rodríguez Monteza al Ministerio Público, tras rehabilitar su título como fiscal supremo titular, que había sido anulado en noviembre del 2021, cuando fue destituido por presuntamente tener vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En junio último, el Tribunal Constitucional anuló el proceso disciplinario y su destitución al considerar que la JNJ tomó la decisión 24 horas después de vencer el plazo legal del procedimiento.

El colegiado consideró que dichas irregularidades derivaron en una decisión arbitraria de destitución.