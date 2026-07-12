HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Designan a Víctor Raúl Rodríguez en la Segunda Fiscalía Suprema

Fiscal supremo tendrá como competencia investigar a altos funcionarios del Congreso y el Ejecutivo, pero días atrás fue salvado de una acusación con seis votos de congresistas reelectos del fujimorismo y Renovación Popular.

Designan a Víctor Raúl Rodríguez en la Segunda Fiscalía Suprema
Designan a Víctor Raúl Rodríguez en la Segunda Fiscalía Suprema
Escuchar
Resumen
Compartir

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, designó a Víctor Raúl Rodríguez Monteza como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Únete a nuestro canal de política y economía

El último martes, la medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 2013-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

La norma dispone que Rodríguez Monteza asuma el despacho que ocupa Zoraida Ávalos, quien pasará a dirigir la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional cambia de posición y le quita la iniciativa de gasto al Congreso

lr.pe

Competencias y blindaje

Entre las competencias del despacho de Víctor Raúl Rodríguez se encuentra investigar los presuntos actos de corrupción cometidos por ministros, congresistas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Es decir, los supuestos casos de corrupción que se registren en un eventual futuro gabinete de Keiko Fujimori estarán en manos del referido fiscal supremo.

Si bien Víctor Monteza es allegado al APRA, días atrás la Comisión Permanente que dirige Fernando Rospigliosi lo blindó y mandó al archivo el informe final que recomendaba acusarlo por integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta vez, los votos de los congresistas fujimoristas reelectos fueron claves para rechazar la acusación. Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez votaron a favor de Rodríguez Monteza.

También rechazó la acusación Alejandro Muñante, diputado electo por Renovación Popular.

Para el debate de la acusación, Rodríguez Monteza llegó acompañado por el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien ejerció su defensa.

La denuncia contra Rodríguez fue presentada ante el Congreso por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ahora será su nueva compañera en la Junta de Fiscales Supremos.

Con ella también tiene un punto en común: un aprista, Jorge del Castillo, es su representante legal.

La Fiscalía Suprema de Rodríguez tendrá en sus manos la investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, el fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras las declaraciones vertidas por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Vela y Pérez son investigados por supuestas maniobras en el caso 'Cócteles' y también por pasar información a Gorriti.

Asimismo, se investiga un presunto acuerdo entre Vela y Gorriti por el caso Odebrecht.

Cambios en la Fiscalía

Tras la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, el fiscal Gilmer Jara Vergara, quien dirigía dicho despacho, fue nombrado en la Primera Fiscalía Suprema en Delitos de Funcionarios.

En tanto, Lourdes Téllez Pérez de Vargas, quien hasta el último martes se desempeñaba en la Fiscalía de Jara Vergara, asumirá funciones en la Primera Fiscalía Superior Nacional de Delitos de Funcionarios.

La resolución de Tomás Gálvez incorpora, además, a César Augusto Zanabria en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y a Elma Sonia Vergara en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

JNJ ordenó su regreso tras decisión del TC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la reincorporación de Víctor Raúl Rodríguez Monteza al Ministerio Público, tras rehabilitar su título como fiscal supremo titular, que había sido anulado en noviembre del 2021, cuando fue destituido por presuntamente tener vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En junio último, el Tribunal Constitucional anuló el proceso disciplinario y su destitución al considerar que la JNJ tomó la decisión 24 horas después de vencer el plazo legal del procedimiento.

El colegiado consideró que dichas irregularidades derivaron en una decisión arbitraria de destitución.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Colcabamba: es falso que los militares dispararon a civiles “en legítima defensa”

Colcabamba: es falso que los militares dispararon a civiles “en legítima defensa”

LEER MÁS
Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra menor de 10 años en colegio Innova Schools de Ate

Fiscalía inicia investigación tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra menor de 10 años en colegio Innova Schools de Ate

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calisto y Tantaleán, retornan los exoperadores de Alberto Fujimori

Calisto y Tantaleán, retornan los exoperadores de Alberto Fujimori

LEER MÁS
Tribunal Constitucional cambia de posición y le quita la iniciativa de gasto al Congreso

Tribunal Constitucional cambia de posición y le quita la iniciativa de gasto al Congreso

LEER MÁS
Loreto: comunidades nativas y campesinas piden a Keiko Fujimori suspender proyectos mineros en cuenca del Nanay

Loreto: comunidades nativas y campesinas piden a Keiko Fujimori suspender proyectos mineros en cuenca del Nanay

LEER MÁS
Pedro Francke tras retroceso del TC en iniciativa del Congreso: el fujimorismo concentra el poder donde gobierna

Pedro Francke tras retroceso del TC en iniciativa del Congreso: el fujimorismo concentra el poder donde gobierna

LEER MÁS
Fiscal sospecha de fraude electoral: ordena peritaje de equipos de la ONPE

Fiscal sospecha de fraude electoral: ordena peritaje de equipos de la ONPE

LEER MÁS
Colcabamba: es falso que los militares dispararon a civiles “en legítima defensa”

Colcabamba: es falso que los militares dispararon a civiles “en legítima defensa”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025