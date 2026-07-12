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¡Atención! Sexto friaje llega a la selva con lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos de 50 km/h, según Senamhi

Indeci recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y protegerse del frío con ropa adecuada. Se aconseja acudir al médico ante síntomas respiratorios y mantener reservas de agua y alimentos.

La selva peruana enfrenta un nuevo episodio de friaje desde el 12 de julio, que alterará el clima hasta el 13 de julio con lluvias y tormentas eléctricas.
La selva peruana enfrenta un nuevo episodio de friaje desde el 12 de julio, que alterará el clima hasta el 13 de julio con lluvias y tormentas eléctricas. | Foto: composición LR
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La selva peruana inició el domingo 12 de julio un nuevo episodio de friaje que modificará las condiciones del tiempo hasta el lunes 13 de julio. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el ingreso de esta masa de aire ocasionará lluvias, una disminución de la temperatura durante el día y tormentas eléctricas, junto con fuertes vientos.

Debido a este panorama, la entidad activó una alerta amarilla mediante el aviso meteorológico N.° 274 para informar sobre las condiciones previstas en las próximas horas. En paralelo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió recomendaciones orientadas a reducir los riesgos para la población frente al descenso térmico y las precipitaciones.

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¿Qué regiones de la selva serán afectadas por el sexto friaje, según el Senamhi?

El pronóstico comprende a los departamentos de Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde se espera el desarrollo de lluvias de intensidad entre ligera y moderada. A estas condiciones se sumarán descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 50 kilómetros por hora durante la vigencia del evento.

Respecto a las precipitaciones, el Senamhi calcula registros cercanos a los 45 milímetros por día en la selva central, mientras que en la selva sur los acumulados alcanzarían alrededor de 55 milímetros diarios. Estas condiciones meteorológicas permanecerán hasta el lunes 13 de julio.

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¿Qué medidas recomienda Indeci ante el descenso de temperatura y las lluvias en la selva?

Como medida de prevención, el Indeci aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura y proteger las vías respiratorias cubriendo la cabeza, el rostro y la boca cuando se presenten condiciones de frío. También recomienda que niños y adultos mayores utilicen prendas de abrigo como gorros, guantes y chompas para disminuir el riesgo de enfermedades asociadas a las bajas temperaturas.

La institución también señala que cualquier persona con síntomas de una infección respiratoria debe acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna. Además, sugiere mantener reservas de agua potable y alimentos en lugares seguros, así como incorporar bebidas calientes, frutas, verduras frescas, azúcar, dulces y grasas dentro de la alimentación para mejorar la resistencia al frío.

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