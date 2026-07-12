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Novio de Janet Barboza la defiende con todo tras ser acusada de traición por Ethel Pozo: "Ella dice la verdad"

La polémica entre Janet Barboza y Ethel Pozo por la salida de 'América Hoy' sumó un nuevo capítulo luego de que Félix Moreno respaldara públicamente a la conductora y defendiera su versión de los hechos.

Félix Moreno señala que Janet Barboza dice la verdad en polémica con Ethel Pozo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Félix Moreno señala que Janet Barboza dice la verdad en polémica con Ethel Pozo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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La controversia entre Janet Barboza y Ethel Pozo continúa generando reacciones en la televisión peruana. En esta ocasión, la pareja de la popular Rulitos, el arquitecto Félix Moreno, decidió intervenir públicamente para respaldar la versión de la conductora, luego de que la hija de Gisela Valcárcel asegurara que tanto su compañera como Edson Dávila le ocultaron información sobre su salida de 'América Hoy'.

Las declaraciones surgieron después de que Barboza negara haber escondido detalles relacionados con el fin de la participación de la exconductora de 'La granja VIP' en el programa matutino. “Ella se aseguró un trabajo antes que nosotros”, expresó la Reina de las movidas en pleno programa en vivo.

PUEDES VER: Ethel Pozo hunde a Janet Barboza tras acusarla de traición por su salida de 'América hoy' y le responde fuerte: "¡Jamás mentirosa!"

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Pareja de Janet Barboza la defiende de Ethel Pozo

La pareja de Janet Barboza utilizó su cuenta de Instagram para responder a la controversia. Félix Moreno comentó una publicación del creador de contenido José Pastor y dejó clara su posición frente a las versiones contrapuestas.

"Es increíble cómo yo, no siendo de la farándula, sepa más del tema y la verdad que todos estos disque periodistas faranduleros. Me da risa. Janet dice toda la verdad", escribió el arquitecto, respaldando públicamente a la conductora.

El mensaje apareció poco después de que Janet Barboza reiterara que nunca existió intención de ocultarle información a Ethel Pozo. La conductora sostuvo que, cuando su compañera ya tenía asegurada su participación en otro espacio televisivo, ni ella ni Edson Dávila contaban con una nueva propuesta laboral, motivo por el cual, según afirmó, celebraron la oportunidad profesional que había conseguido.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel rompe su silencio para defender a Ethel Pozo tras enfrentamiento con Janet Barboza: "Expuso lo que es la verdad"

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Ethel Pozo responde a Janet Barboza y asegura no ser mentirosa

La respuesta de Ethel Pozo no tardó en llegar. Luego de que Janet Barboza ofreciera su versión en distintos espacios, la exconductora de 'América Hoy' reafirmó que mantiene lo dicho previamente durante el pódcast de María Pía Copello.

A través de un audio difundido por Samuel Suárez, la también actriz rechazó que se ponga en duda su credibilidad y defendió su testimonio sobre lo ocurrido en el magazine de América Televisión.

"No pude responder al toque, pero ¡jamás como mentirosa!", expresó, insistiendo en que su relato sobre la forma en que se produjo su salida del programa es verídico y que nunca ha cambiado su versión de los hechos.

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