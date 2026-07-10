Golpe al crimen: Caen secuestradores, extorsionadores y ‘gatilleros’ en diversos operativos

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Los secuestros extorsivos, la trata de personas, los asesinatos y las extorsiones son las modalidades delictivas que causan más terror en la población. Lejos de ser una cuestión superada, el caso de una pareja de extranjeros que estuvo en cautiverio y fue liberada ilesa esta madrugada puso de manifiesto que aún existen bandas criminales con logística para cometer estos delitos.

A sangre fría y sin ningún tipo de contemplación. Así operaban tres bandas criminales desarticuladas en Lima en las últimas horas, relacionadas con los recientes plagios y asesinatos.

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RESCATAN A DOS EXTRANJEROS

Anoche, efectivos de la División Regional de Inteligencia (Divreint) de la Región Policial Lima Centro, con apoyo de personal de la Unidad Terna, ejecutaron un operativo en un inmueble ubicado en la av. El Trabajo N.° 269-A, asentamiento humano Primero de Mayo, Cercado de Lima, y rescataron a dos personas que permanecían secuestradas.

Durante la intervención fue detenido Rangel Briceño Anthony Neptaly (27), de nacionalidad venezolana, quien es investigado por su presunta participación en los hechos. Este sujeto, además, estuvo recluido en el penal Ancón II por robo agravado.

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La Policía incautó un arma de fuego, una motocicleta de color rojo, modelo Pulsar, sin placa de rodaje, y droga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el intervenido estaría vinculado a una organización criminal transnacional, rezagos del Tren de Aragua, dedicada al delito contra la libertad en la modalidad de secuestro y trata de personas, además de la presunta comisión del delito de robo de vehículo menor. Las dos víctimas de secuestro que fueron liberadas son José David Mendoza Pedraza (27) y Carol Julieth Sánchez García (31), según informó la policía.

CRIMEN DE UN TRANSPORTISTA

Entre tanto, personal de investigación criminal detuvo en el hospital Lan Franco La Hoz a un presunto sicario vinculado a un caso de extorsión que terminó con un transportista fallecido y un pasajero herido. Se trata de Byron Fabricio Chero Márquez, de 18 años.

El jueves, a las 8.05 de la noche, personal del Depincri PNP Carabayllo tomó conocimiento sobre las lesiones por bala en agravio de Fritzon Zauret Quispe Ramos, chofer de una viniván de transporte público, y del pasajero Junior Luis Alarcón Isidoro.

Este último confirmó que se encontraba como pasajero en el vehículo BLY-088, al que dos sujetos dispararon desde una motocicleta. Después, una camioneta embistió a la moto lineal n.° 6750-KB, pero los dos criminales que realizaron los disparos cayeron y huyeron a pie.

La Policía presume que el presunto móvil, de acuerdo con la forma y las circunstancias, sería la extorsión.

Asimismo, como resultado de las diligencias preliminares, las autoridades obtuvieron información de que uno de los presuntos ‘gatilleros’ se encontraba internado en el hospital de Puente Piedra. Este hecho es materia de verificación y forma parte de las investigaciones que realiza el personal especializado de la Depincri Carabayllo, a fin de determinar su presunta participación en los hechos investigados.

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En el lugar de los hechos se recopilaron videos en los que se aprecia a los presuntos autores del hecho de sangre. Con base en esas evidencias, capturaron a Byron Fabricio Chero Márquez (18) por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud: lesiones por proyectil de arma de fuego con subsecuente muerte.

LOS GATILLEROS DE LOS MEXICANOS

Asimismo, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó sobre la desarticulación de la banda criminal Los gatilleros de los mexicanos, dedicada al sicariato y a la extorsión.

En efecto, el jueves una brigada especial incursionó en la avenida Alisos, Mza. K, lote 15, urbanización La Alborada Oquendo, Callao.

Allí fueron detenidos James Paul Cueva Bejarano (18), alias chato kevin, y Rodrigo Pumayo Ávila (19), alias fierro, ambos de nacionalidad peruana, a quienes se les incautó dos teléfonos celulares, una pistola Browning y municiones de diverso calibre.

Agentes de la Dirincri Briecc Lima Norte los ubicaron en flagrancia delictiva cuando planificaban atentar contra locales comerciales y empresas de transporte público informal, cuya ruta inicia en la avenida Alisos hasta el centro comercial Gamarra, en La Victoria; así como contra otras empresas de transporte asentadas en la zona de Oquendo y transportistas del cono norte.

Ambos sujetos fueron sorprendidos en una motocicleta, pero fue el copiloto quien se dirigió a la ferretería Mildher. Rodrigo Pumayo, alias fierro, tenía la pistola rastrillada (con el martillo percutor listo para disparar).