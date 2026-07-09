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Miroslav Klose elogia a Messi tras romper su récord en los Mundiales: "Es un fenómeno increíble"

El exdelantero alemán cuenta cómo fue su emotiva conversación con Messi, organizada por Lionel Scaloni. Además, resaltó el respeto y la cercanía entre ambos futbolistas.

Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales, superando el récord de Miroslav Klose.
Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales, superando el récord de Miroslav Klose. | Foto: Composición LR
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Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Luego de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales al alcanzar los 21 tantos en la Copa del Mundo 2026, el argentino recibió el reconocimiento de Miroslav Klose, quien durante más de una década tuvo ese histórico registro.

Lejos de lamentar haber perdido el récord, Klose reveló que ambos mantuvieron una emotiva conversación telefónica organizada por Lionel Scaloni. Durante la charla, el histórico atacante destacó la humildad de la Pulga y contó el especial gesto que tuvo el rosarino tras alcanzar la marca que lo convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

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Klose revela cómo fue su conversación con Messi

En declaraciones reproducidas por el diario francés L'Equipe, el exdelantero alemán explicó que el contacto con Messi fue posible gracias al técnico de la selección albiceleste, con quien compartió vestuario durante su etapa en la Lazio entre 2011 y 2013.

"Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo", confesó el actual entrenador del Núremberg.

El alemán recordó que, si bien ambos se enfrentaron en varias ocasiones dentro del terreno de juego, nunca habían tenido una conversación tan extensa fuera de las canchas.

"Siempre nos cruzamos con mucho respeto cuando jugábamos, pero esa llamada fue la primera vez que hablamos durante tanto tiempo", señaló.

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El gesto de Messi que sorprendió al exgoleador alemán

"Me dijo que me enviaría una camiseta firmada", contó el exfutbolista, quien valoró el gesto del capitán argentino y volvió a expresar su admiración por su carrera.

Además, Klose aseguró que no siente frustración por haber sido superado, sino orgullo de que una figura como el astro argentino haya alcanzado ese logro.

"Messi es un fenómeno increíble", afirmó el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.

Messi hace historia en los Mundiales

Messi llegó al Mundial 2026 con 13 goles en Copas del Mundo y necesitaba cuatro tantos para superar la marca de Klose, vigente desde Brasil 2014.

Sin embargo, el capitán argentino protagonizó un torneo extraordinario y ya suma 21 goles, con lo que se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen.

Sus anotaciones llegaron con un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, un gol contra Jordania, otro frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y uno más frente a Egipto en los octavos, cifras que le permitieron romper un récord que permaneció intacto durante 12 años.

Además de liderar la tabla histórica de goleadores, también posee otros registros: es el futbolista con más partidos disputados en los Mundiales y el primero en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

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