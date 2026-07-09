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Política

Keiko Fujimori acudirá el próximo jueves a Palacio tras invitación de Balcázar

El mandatario, acompañado por personal de seguridad del Estado, se presentó en la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Posteriormente, informaron que se reunirán en Palacio en los próximos días.

José Balcázar invita a Keiko Fujimori a Palacio tras reunión en oficina de la presidenta electa . Foto: Keiko Fujimori/Facebook
José Balcázar invita a Keiko Fujimori a Palacio tras reunión en oficina de la presidenta electa . Foto: Keiko Fujimori/Facebook
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José María Balcázar se reunión con Keiko Fujimori en la oficina de la presidenta electa y la invitó a acudir a Palacio el próximo jueves.

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