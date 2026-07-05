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Economía

Exploración minera en Perú: solo el 0,3% del territorio está explorado y 69 proyectos para 2026 suman más de US$757 millones

La cartera de exploración minera 2026 reúne 69 proyectos en 17 regiones. Ingemmet impulsa información geológica confiable para atraer inversiones, reducir riesgos y fortalecer el desarrollo sostenible del sector.

Ingemmet promueve información geológica confiable para atraer inversiones mineras.
Ingemmet promueve información geológica confiable para atraer inversiones mineras. | Composición LR/IA
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La cartera de exploración minera del Perú para 2026 está conformada por 69 proyectos distribuidos en 17 regiones del país, los cuales representan una inversión superior a US$757 millones, informó el presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Paolo Alzamora.

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Durante la inauguración del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas 2026, el titular del Ingemmet destacó que solo el 0,3% del territorio nacional ha sido explorado, una cifra que, según señaló, demuestra el amplio potencial geológico del país para desarrollar nuevos proyectos y fortalecer la actividad minera.

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Exploración minera en Perú evidencia amplio potencial geológico

Paolo Alzamora sostuvo que el desarrollo de nuevos proyectos mineros depende de contar con información geológica confiable, ya que esta permite identificar zonas con potencial mineral y brinda mayor certeza a las empresas interesadas en invertir en exploración.

En ese sentido, indicó que el trabajo técnico del Ingemmet contribuye a disminuir la incertidumbre propia de las primeras etapas de la actividad minera, facilita la toma de decisiones y promueve el ingreso de capitales para ampliar el conocimiento del territorio nacional.

Cartera de exploración minera 2026 reúne 69 proyectos en 17 regiones

La cartera de exploración minera para 2026 comprende 69 proyectos ubicados en:

  • Ayacucho
  • Apurímac
  • Tacna
  • Puno
  • Huancavelica
  • Moquegua
  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Lima
  • Pasco
  • La Libertad
  • Ica
  • Áncash
  • Junín
  • Lambayeque
  • Cusco
  • Piura

La mayor actividad exploratoria se concentra en el sur del país.

Apurímac lidera la cartera con 12 proyectos, seguida por Arequipa con ocho iniciativas, y ambas son las regiones con el mayor número de proyectos destinados a identificar nuevos recursos minerales.

Ingemmet destaca el rol de la ciencia para impulsar inversiones

El presidente ejecutivo del Ingemmet sostuvo que el Perú posee una de las historias geológicas más importantes del mundo, condición que representa una oportunidad para promover el crecimiento económico, atraer inversiones responsables y responder a la creciente demanda internacional de minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Además, afirmó que la generación de conocimiento científico constituye el primer eslabón para promover proyectos mineros y de infraestructura con mayores estándares de seguridad y sostenibilidad.

En ese sentido, sostuvo que la inversión no busca únicamente riqueza geológica, sino también certeza, la cual comienza con el desarrollo científico.

Por ello, indicó que el Ingemmet continúa fortaleciendo la cartografía geológica, la investigación científica, la geoquímica y la geofísica con el objetivo de reducir riesgos, agilizar la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

Asimismo, expresó su convicción de que el próximo gran descubrimiento del Perú no será únicamente un nuevo yacimiento, sino la consolidación de un modelo en el que la ciencia oriente las decisiones para convertir el desarrollo en una realidad y aprovechar el potencial geológico del país.

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