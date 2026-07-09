Freddy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

Fredy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

Fredy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Freddy Solano renunció a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso. En su carta de dimisión, precisó que esta decisión implica reconocimiento alguno de responsabilidad, sino que lo hace para preservar la estabilidad institucional.

“Considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional”, se lee en la misiva.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

Asimismo, comunico espera que las instancias correspondientes “esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.