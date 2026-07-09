Juntos por el Perú designa como voceros principales a José Mercedes Castillo y Ernesto Zunini

Zunini y Castillo fueron presentados como voceros de las cámaras del Congreso | Foto: Roberto Sánchez-x | Mejorada con Google Gemini.

Zunini y Castillo fueron presentados como voceros de las cámaras del Congreso | Foto: Roberto Sánchez-x | Mejorada con Google Gemini.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Juntos por el Perú eligió como voceros principales al senador José Mercedes Castillo, representante nacional, y al diputado Ernesto Zunini, elegido por Lambayeque. Ambos tendrán la responsabilidad de informar a la prensa y a otras organizaciones sobre las decisiones adoptadas por la bancada. Castillo ejercerá la vocería del grupo parlamentario en el Senado, mientras que Zunini hará lo propio en la Cámara de Diputados. Roberto Sánchez, excandidato presidencial de la agrupación, lo anunció a través de su cuenta en X.

Asimismo, el partido designó a los voceros alternos de sus bancadas en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, el cargo recaerá en Saúl Armacanqui, mientras que en la Cámara de Diputados será asumido por Yeniffer Paredes. Ambos tendrán la función de reemplazar al vocero titular cuando este no pueda ejercer sus funciones o cuando sea necesario distribuir las tareas de representación de la bancada.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

PUEDES VER: Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

Respecto de los designados, José Mercedes Castillo fue el senador más votado de Juntos por el Perú y el segundo con mayor votación a nivel nacional, solo por detrás de Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. Además, es conocido por ser hermano del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Ernesto Zunini fue el diputado más votado de Juntos por el Perú en Lambayeque y el segundo con mayor votación en toda la región. Durante la segunda vuelta electoral ya se desempeñaba como vocero de la agrupación. Asimismo, integró el debate técnico en representación de Juntos por el Perú en el bloque de Juventud y Deporte, donde intercambió posiciones con Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular.