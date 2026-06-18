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Fortalecemos la labor de nuestros jueces y secretarios de paz escolar

La Corte Superior de Justicia de La Libertad inició un programa de capacitación dirigido a jueces y secretarios de paz escolar, enfocado en formar estudiantes en resolución de conflictos.

La capacitación comenzó con la ponencia de Yvonne del Pilar Lúcar Vargas. Fuente: difusión.
La capacitación comenzó con la ponencia de Yvonne del Pilar Lúcar Vargas. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, inició el programa de capacitación a jueces y secretarios de paz escolar, una iniciativa que busca formar a los estudiantes y darles las herramientas necesarias para afrontar y resolver situaciones de conflicto al interior de sus instituciones educativas.

La jueza superior provisional Liliana Rodríguez Villanueva, en representación de la presidenta de la Corte, felicitó a los escolares por su compromiso y su disposición para aprender técnicas que contribuyan a promover una convivencia pacífica entre sus compañeros.

PUEDES VER: Corte de La Libertad: juramentan a jueces para la Segunda Sala Civil y el Tercer Juzgado Civil de Trujillo | La Libertad | La República

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La primera ponencia estuvo a cargo de la doctora Yvonne del Pilar Lúcar Vargas, quien abordó el tema “Introducción de los derechos humanos”. Durante su exposición, explicó que los derechos humanos son garantías fundamentales inherentes a toda persona y enfatizó la necesidad de promover su respeto, protección y defensa en todos los espacios de convivencia.

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