Fortalecemos la labor de nuestros jueces y secretarios de paz escolar

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, inició el programa de capacitación a jueces y secretarios de paz escolar, una iniciativa que busca formar a los estudiantes y darles las herramientas necesarias para afrontar y resolver situaciones de conflicto al interior de sus instituciones educativas.

La jueza superior provisional Liliana Rodríguez Villanueva, en representación de la presidenta de la Corte, felicitó a los escolares por su compromiso y su disposición para aprender técnicas que contribuyan a promover una convivencia pacífica entre sus compañeros.

La primera ponencia estuvo a cargo de la doctora Yvonne del Pilar Lúcar Vargas, quien abordó el tema “Introducción de los derechos humanos”. Durante su exposición, explicó que los derechos humanos son garantías fundamentales inherentes a toda persona y enfatizó la necesidad de promover su respeto, protección y defensa en todos los espacios de convivencia.