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El enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa sumando nuevos capítulos. Luego de exponer presuntas pruebas sobre el presunto incumplimiento de los servicios comunitarios impuestos a la conductora, el exfutbolista compartió un contundente mensaje en sus redes sociales. Esta vez, respondió a las declaraciones de la popular 'Urraca', quien afirmó que él estaría obsesionado con ella.

'La Foquita' publicó en sus historias de Instagram una extensa lista de figuras de la farándula peruana que, según él, también habrían sido perjudicadas por la conductora de ATV a lo largo de los años. Incluso, tras mencionar varios nombres, remató su publicación con una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Me quedé corto todavía".

Mensaje de Jefferson Farfán. Instagram

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Jefferson Farfán responde a Magaly Medina y le recuerda a qué famosos habría perjudicado

El exfutbolista reaccionó luego de que la 'Urraca' asegurara en su programa que él estaba obsesionado con ella debido a las denuncias presentadas en su contra y a que investigaba si cumplía o no con el servicio comunitario ordenado por el Poder Judicial. "¿Obsesión contigo?... Tú has sido la obsesionada con todos, durante muchos años, aquí te dejo algunos nombres", expresó 'La Foquita'.

Entre los nombres mencionados por el exseleccionado figuran Milett, Nicola, Gisela Valcárcel, Ethel, Tilsa, Giuliana Rengifo, Carloncho, Waldir Sáenz, Carlos Zambrano, Lucho Cáceres, Janet Barboza, Edson Dávila, Jazmín Pinedo, Maju Mantilla, Christian Cueva, Pamela F., Said Palao, Alejandra Baigorria, 'Cuto' Guadalupe y él mismo.

Magaly asegura que Farfán está "obsesionado" con ella

La conductora cuestionó que el exjugador continúe pendiente de sus actividades y sostuvo que esa actitud demostraría una fijación hacia ella. "Y ciertamente, yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario, si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo", manifestó durante su programa.

"O sea, es un nivel de obsesión que a mi parecer ya es enfermizo. Es enfermizo, realmente. Pero bueno, hay personas así que necesitan este tipo de drama en su vida", agregó la conductora de ATV.