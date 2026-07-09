HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El emperador Trump: las peligrosas decisiones del presidente de Estados Unidos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Jefferson Farfán no suelta a Magaly Medina y le recuerda a todas las figuras que habría perjudicado: "Me quedé corto"

El exfutbolista compartió una lista de figuras de la farándula que también habrían sido perjudicadas por Magaly Medina, luego de que la conductora aseguró que 'La Foquita' está obsesionado con ella.

Jefferson Farfán comparte lista de personajes de la farándula tras conflicto con Magaly. Foto: composición LR/Gemini
Jefferson Farfán comparte lista de personajes de la farándula tras conflicto con Magaly. Foto: composición LR/Gemini
Escuchar
Resumen
Compartir

El enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa sumando nuevos capítulos. Luego de exponer presuntas pruebas sobre el presunto incumplimiento de los servicios comunitarios impuestos a la conductora, el exfutbolista compartió un contundente mensaje en sus redes sociales. Esta vez, respondió a las declaraciones de la popular 'Urraca', quien afirmó que él estaría obsesionado con ella.

'La Foquita' publicó en sus historias de Instagram una extensa lista de figuras de la farándula peruana que, según él, también habrían sido perjudicadas por la conductora de ATV a lo largo de los años. Incluso, tras mencionar varios nombres, remató su publicación con una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Me quedé corto todavía".

Jefferson Farfán

Mensaje de Jefferson Farfán. Instagram

PUEDES VER: Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

lr.pe

Jefferson Farfán responde a Magaly Medina y le recuerda a qué famosos habría perjudicado

El exfutbolista reaccionó luego de que la 'Urraca' asegurara en su programa que él estaba obsesionado con ella debido a las denuncias presentadas en su contra y a que investigaba si cumplía o no con el servicio comunitario ordenado por el Poder Judicial. "¿Obsesión contigo?... Tú has sido la obsesionada con todos, durante muchos años, aquí te dejo algunos nombres", expresó 'La Foquita'.

Entre los nombres mencionados por el exseleccionado figuran Milett, Nicola, Gisela Valcárcel, Ethel, Tilsa, Giuliana Rengifo, Carloncho, Waldir Sáenz, Carlos Zambrano, Lucho Cáceres, Janet Barboza, Edson Dávila, Jazmín Pinedo, Maju Mantilla, Christian Cueva, Pamela F., Said Palao, Alejandra Baigorria, 'Cuto' Guadalupe y él mismo.

PUEDES VER: Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

lr.pe

Magaly asegura que Farfán está "obsesionado" con ella

La conductora cuestionó que el exjugador continúe pendiente de sus actividades y sostuvo que esa actitud demostraría una fijación hacia ella. "Y ciertamente, yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario, si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo", manifestó durante su programa.

"O sea, es un nivel de obsesión que a mi parecer ya es enfermizo. Es enfermizo, realmente. Pero bueno, hay personas así que necesitan este tipo de drama en su vida", agregó la conductora de ATV.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

LEER MÁS
El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

LEER MÁS
Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

LEER MÁS
El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

LEER MÁS
Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

LEER MÁS
Pamela López expone la impactante suma de dinero que Christian Cueva dio para el cumpleaños de su hija: “Tenía una crisis económica”

Pamela López expone la impactante suma de dinero que Christian Cueva dio para el cumpleaños de su hija: “Tenía una crisis económica”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025