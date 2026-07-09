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El insólito momento que vivió Brahim Díaz en la rueda de prensa previa al Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

El altercado surgió por un conflicto entre un reportero, con la mano alzada, y otro que intentaba fotografiar al jugador, por lo que requirió la intervención del personal de seguridad.

Una acalorada discusión entre periodistas en la rueda de prensa de Brahim Díaz, previo al duelo entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026.
Una acalorada discusión entre periodistas en la rueda de prensa de Brahim Díaz, previo al duelo entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026. | Foto: Fox Sports
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La previa del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena inesperada. Mientras Brahim Díaz respondía a los medios en la conferencia de prensa oficial, dos periodistas protagonizaron una acalorada discusión que obligó a intervenir al personal de seguridad y desvió por completo la atención del evento.

El futbolista del Real Madrid observó la situación con evidente sorpresa y, una vez que el altercado terminó, reaccionó con una broma que provocó las risas de los presentes.

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¿Qué ocurrió durante la rueda de prensa de Brahim Díaz?

Todo sucedió cuando el volante aguardaba para responder una pregunta de los periodistas acreditados. En ese momento, dos reporteros comenzaron a discutir porque uno de ellos mantenía la mano levantada para intervenir, mientras el otro intentaba fotografiar al jugador y reclamaba que ese gesto le impedía obtener una buena imagen.

Lo que comenzó como un intercambio de palabras aumentó de intensidad hasta convertirse en una fuerte discusión que se prolongó durante casi un minuto. La tensión sorprendió a todos los asistentes, incluido el propio futbolista marroquí, que siguió la escena con gesto de incredulidad.

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Seguridad intervino para poner fin al altercado

Ante la creciente tensión, el personal de seguridad y los responsables de prensa decidieron intervenir para separar a los periodistas y permitir que la conferencia continuara con normalidad.

Pese a los llamados al orden, ambos reporteros tardaron algunos instantes en poner fin a la discusión, lo que generó un ambiente incómodo en la sala. Finalmente, tras la intervención de los organizadores, el incidente quedó resuelto y la rueda de prensa pudo desarrollarse sin nuevos inconvenientes.

La divertida reacción de Brahim Díaz

Después de observar todo el episodio, Brahim Díaz optó por tomarse la situación con humor. Con una sonrisa en el rostro, el internacional marroquí rompió el hielo al decir: 'Ya se me ha olvidado la pregunta'.

La ocurrencia del jugador provocó las risas de los periodistas presentes y ayudó a relajar el ambiente tras el inesperado altercado que había interrumpido la conferencia.

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