Unidad de Flagrancia de Trujillo, la primera del país con un Centro de Emergencia Mujer y Familia

Este centro ofrecerá atención integral a víctimas de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas . Fuente: difusión.

Este centro ofrecerá atención integral a víctimas de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas . Fuente: difusión.

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Con la participación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, se inauguró el primer Centro de Emergencia Mujer y Familia en la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Este nuevo espacio especializado brindará atención oportuna e integral a los casos de violencia en situación de flagrancia, fortaleciendo la respuesta inmediata del sistema de justicia en favor de las víctimas.

La titular Cecilia León Velásquez mencionó que este nuevo servicio incorporado en la Unidad de Flagrancia de Trujillo responde a la necesidad de atender de manera oportuna, prioritaria y personalizada los casos de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas, lo que demostrará el compromiso de la Corte de La Libertad con la protección de las víctimas.

Además, remarcó que este esfuerzo interinstitucional consolida el compromiso del Estado con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y sus familias, mediante la creación de un espacio seguro, digno y de escucha activa. Asimismo, destacó que esta iniciativa demanda una actuación firme y articulada de las instituciones, orientada a construir una justicia más humana, cercana, solidaria y eficiente, en beneficio de toda la ciudadanía.

El nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario que brindará apoyo psicológico, social y legal. Fuente: difusión.

Por su parte, la ministra Edith Pariona expresó su reconocimiento a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, presidida por la doctora Cecilia León Velásquez, por las gestiones realizadas, así como por el compromiso e iniciativa demostrados para implementar el primer Centro de Emergencia Mujer y Familia dentro de una Unidad de Flagrancia. Asimismo, destacó que este esfuerzo constituye una buena práctica que espera que pueda replicarse y consolidarse progresivamente a nivel nacional.

Asimismo, indicó que este nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario de profesionales de psicología, trabajo social y derecho, quienes brindarán acompañamiento y orientación a las personas víctimas de violencia, fortaleciendo la respuesta institucional frente a este delito que aqueja a la población liberteña.

Posteriormente, se realizó el corte de cinta y la develación de la placa, actos que marcaron el inicio del funcionamiento de este servicio gratuito que brindará el Programa Nacional Warmi Ñan.

A este evento asistieron las principales autoridades de la región y del sistema de justicia, así como congresistas y funcionarios del Centro de Emergencia Mujer.