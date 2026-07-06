HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Trujillo, la primera del país con un Centro de Emergencia Mujer y Familia

Se inauguró el primer Centro de Emergencia Mujer y Familia en la Unidad de Flagrancia de Trujillo, con la participación de la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, y la ministra Edith Pariona.

Este centro ofrecerá atención integral a víctimas de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas . Fuente: difusión.
Este centro ofrecerá atención integral a víctimas de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas . Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con la participación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, se inauguró el primer Centro de Emergencia Mujer y Familia en la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Este nuevo espacio especializado brindará atención oportuna e integral a los casos de violencia en situación de flagrancia, fortaleciendo la respuesta inmediata del sistema de justicia en favor de las víctimas.

PUEDE VER: Corte de La Libertad fortalece la integridad pública con capacitación | La Libertad | La República

lr.pe

La titular Cecilia León Velásquez mencionó que este nuevo servicio incorporado en la Unidad de Flagrancia de Trujillo responde a la necesidad de atender de manera oportuna, prioritaria y personalizada los casos de violencia, garantizando respuestas dentro de las 72 horas, lo que demostrará el compromiso de la Corte de La Libertad con la protección de las víctimas.

Además, remarcó que este esfuerzo interinstitucional consolida el compromiso del Estado con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y sus familias, mediante la creación de un espacio seguro, digno y de escucha activa. Asimismo, destacó que esta iniciativa demanda una actuación firme y articulada de las instituciones, orientada a construir una justicia más humana, cercana, solidaria y eficiente, en beneficio de toda la ciudadanía.

corte-de-la-libertad

El nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario que brindará apoyo psicológico, social y legal. Fuente: difusión.

Por su parte, la ministra Edith Pariona expresó su reconocimiento a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, presidida por la doctora Cecilia León Velásquez, por las gestiones realizadas, así como por el compromiso e iniciativa demostrados para implementar el primer Centro de Emergencia Mujer y Familia dentro de una Unidad de Flagrancia. Asimismo, destacó que este esfuerzo constituye una buena práctica que espera que pueda replicarse y consolidarse progresivamente a nivel nacional.

PUEDES VER: Corte de La Libertad culmina capacitación de jueces de paz escolar | La Libertad | La República

lr.pe

Asimismo, indicó que este nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario de profesionales de psicología, trabajo social y derecho, quienes brindarán acompañamiento y orientación a las personas víctimas de violencia, fortaleciendo la respuesta institucional frente a este delito que aqueja a la población liberteña.

Posteriormente, se realizó el corte de cinta y la develación de la placa, actos que marcaron el inicio del funcionamiento de este servicio gratuito que brindará el Programa Nacional Warmi Ñan.

A este evento asistieron las principales autoridades de la región y del sistema de justicia, así como congresistas y funcionarios del Centro de Emergencia Mujer.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de La Libertad conmemoró el tercer aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco

Corte de La Libertad conmemoró el tercer aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco

LEER MÁS
Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar

Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar

LEER MÁS
Corte de La Libertad capacitó sobre gestión de riesgos e integridad pública

Corte de La Libertad capacitó sobre gestión de riesgos e integridad pública

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrados de la Corte de Lambayeque participarán en el principal congreso de justicia laboral

Magistrados de la Corte de Lambayeque participarán en el principal congreso de justicia laboral

LEER MÁS
Corte de Lambayeque organiza campeonato interinstitucional por el Día del Juez

Corte de Lambayeque organiza campeonato interinstitucional por el Día del Juez

LEER MÁS
Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque agiliza procesos de familia con jornada extraordinaria

Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque agiliza procesos de familia con jornada extraordinaria

LEER MÁS
Corte de Lambayeque abre inscripciones para catequesis de la familia judicial

Corte de Lambayeque abre inscripciones para catequesis de la familia judicial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025