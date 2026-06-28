Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 28 de junio. | Foto: composición LR

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 28 de junio. | Foto: composición LR

La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 28 de junio, con un pozo acumulado de S/17’005,389, el mayor en la historia de la lotería. Además, se desarrollaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión será a las 10:45 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 28 de junio 23:06 El pozo millonario crece para el sorteo del miércoles 1 de julio El pozo millonario creció; ahora aumentó a S/17'544,212. 23:05 NO REVENTÓ LA TINKA, crece el pozo Los números ganadores del sorteo de La Tinka fueron: 31 - 17 - 36 - 41 - 28 - 13 23:04 Boliyapa de hoy, domingo 28 junio No hubo ganador de la Boliyapa. Fue la número 25. 23:02 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. - Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.

- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.

- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar! 23:01 ¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka? Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: -Plaza Vea -Vivanda -Promart -Mass -Oechsle 20:00 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados; les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.