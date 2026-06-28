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Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka incluyó juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 28 de junio.
Conoce si eres ganador de La Tinka de este 28 de junio. | Foto: composición LR
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La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 28 de junio, con un pozo acumulado de S/17’005,389, el mayor en la historia de la lotería. Además, se desarrollaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión será a las 10:45 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 28 de junio

23:06
28/6/2026

El pozo millonario crece para el sorteo del miércoles 1 de julio

El pozo millonario creció; ahora aumentó a S/17'544,212.

23:05
28/6/2026

NO REVENTÓ LA TINKA, crece el pozo

Los números ganadores del sorteo de La Tinka fueron: 31 - 17 - 36 - 41 - 28 - 13 

23:04
28/6/2026

Boliyapa de hoy, domingo 28 junio

No hubo ganador de la Boliyapa.

Fue la número 25.

23:02
28/6/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

23:01
28/6/2026

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

20:00
28/6/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados; les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

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