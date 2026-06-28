Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
El sorteo de La Tinka incluyó juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.
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La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 28 de junio, con un pozo acumulado de S/17’005,389, el mayor en la historia de la lotería. Además, se desarrollaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión será a las 10:45 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 28 de junio
El pozo millonario crece para el sorteo del miércoles 1 de julio
El pozo millonario creció; ahora aumentó a S/17'544,212.
NO REVENTÓ LA TINKA, crece el pozo
Los números ganadores del sorteo de La Tinka fueron: 31 - 17 - 36 - 41 - 28 - 13
Boliyapa de hoy, domingo 28 junio
No hubo ganador de la Boliyapa.
Fue la número 25.
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados; les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.