Ministerio de Cultura redujo más de 2.000 kilómetros del área que corresponde a las Líneas de Nazca

A través de la resolución viceministerial del Ministerio de Cultura se oficializó la reducción del área que corresponde a las Líneas de Nazca, originalmente, esta reserva comprendía 5.633,47 kilómetros cuadrados con un perímetro de 297.116,50 metros. Con la modificación, su superficie se reduce a 3.235,94 kilómetros cuadrados y el perímetro a 249.959,25 metros. Es decir, se elimina una extensión aproximada de 2.400 kilómetros cuadrados.

Esta medida ha generado gran controversia en el Colegio de Arqueólogos del Perú y en toda la comunidad, pues consideran que las medidas que se vienen tomando en la cartera de Cultura no son las más adecuadas. "No hay una política cultural adecuada. Las actividades que vienen realizando no tienen un norte definido en pos de la protección de nuestro patrimonio cultural".

Es importante precisar que en el documento publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Mincul precisó que esta reducción del territorio no implicaría daño alguno a la reserva turística.

"Propone la modificación del polígono de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca conforme con los fundamentos que contiene, entre los cuales hace mención de que la delimitación propuesta no implica perder las características que contiene una reserva arqueológica, según lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, conteniendo áreas de gran importancia como paisajes arqueológicos, líneas y geoglifos, los acueductos en los valles de Nasca (Aja, Tierras Blancas), Taruga y Las Trancas, sitios y complejos arqueológicos Cahuachi, La Muña, Huaca del Loro, La Tiza, entre otros", se lee.

Minería ilegal en las Líneas de Nazca

La controversia no solo se ha generado por la reducción del espacio, sino también por las problemáticas que hay en los alrededores de las Líneas de Nazca, dado que el área adyacente ha estado bajo constante amenaza por la actividad minera ilegal durante varios años. De hecho, esta situación ya había sido alertada por el propio Ministerio de Cultura en setiembre del año pasado, cuando advirtió que dicha zona arqueológica era una de las más perjudicadas por esta economía informal y fuera del marco legal.

“Ahora, lo ilegal, que es aquello que está fuera de la ley, obviamente no repara en la fragilidad del bien arqueológico prehispánico. Es por esta razón que no se puede 'regularizar' acciones que hubieran destruido el patrimonio cultural y para ello el área de Defensa del Mincul, procede con las acciones sancionadoras”, dijo en su momento el sector al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.