VNL 2026 Femenino: horarios y dónde ver los partidos de la semana 3 de la Liga de Naciones de Voleibol
Del martes 7 al sábado 11 de julio se disputará la semana 3 de la VNL 2026. Revisa toda la programación, horarios y dónde ver los encuentros.
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VNL 2026 entra a la etapa más decisiva de la fase preliminar. Entre martes y sábado se disputará la tercera semana, con Brasil, Estados Unidos, Italia y Polonia como los grandes protagonistas. En tanto, República Dominicana no ha tenido una buena presentación y se ubica en las últimas posiciones.
Los 8 mejores equipos de la tabla general se clasifican a la ronda de eliminación directa (cuartos de final, semifinales y final) en una sede fija. De momento, las grandes favoritas son Estados Unidos, Brasil, Italia, Polonia, Japón, Turquía, Canadá y China. Las Reinas del Caribe tendrán que hacer su máximo esfuerzo para salir de las últimas posiciones, evitar el descenso y no quedar fuera de la próxima edición.
¿Qué canal pasa la VNL 2026?
Todos los partidos se transmiten en vivo y en directo a nivel internacional mediante VBTV (Volleyball TV), la plataforma oficial de streaming de Volleyball World. En Perú, puedes seguirlos por DIRECTV y DGO.
VNL 2026: partidos y programación de la semana 3
Martes 7 de julio
- 10.00 p. m. Turquía vs Polonia
- 10.30 p. m. Bélgica vs República Dominicana
Miércoles 8 de julio
- 1.30 a. m. Tailandia vs Estados Unidos
- 4.00 a. m. Ucrania vs Italia
- 5.20 a. m. Japón vs Brasil
- 6.00 a. m. Francia vs Países Bajos
- 7.30 a. m. China vs Canadá
- 9.30 a. m. República Checa vs Alemania
- 1.00 p. m. Serbia vs Bulgaria
- 11.00 p. m. Estados Unidos vs Polonia
Jueves 9 de julio
- 4.00 a. m. Bélgica vs Canadá
- 5.20 a. m. Japón vs Tailandia
- 7.30 a. m. China vs Ucrania
- 9.30 a. m. República Checa vs Países Bajos
- 1.00 p. m. Serbia vs Francia
- 11.00 p. m. Estados Unidos vs Turquía
Viernes 10 de julio
- 4.00 a. m. Ucrania vs República Dominicana
- 5.20 a. m. Polonia vs Brasil
- 7.30 a. m. Bélgica vs Italia
- 9.30 a. m. Bulgaria vs República Checa
- 1.00 p. m. Alemania vs Países Bajos
Sábado 11 de julio
- 1.30 a. m. Tailandia vs Brasil
- 3.30 a. m. Canadá vs Italia
- 5.20 a. m. Japón vs Turquía
- 7.00 a. m. China vs República Dominicana
- 9.30 a. m. Bulgaria vs Francia
- 1.00 p. m. Serbia vs Alemania
- 10.00 p. m. Bélgica vs Ucrania
- 10.00 p. m. Estados Unidos vs Brasil
VNL 2026: Tabla de posiciones de la fase preliminar
|EQUIPOS
|P.GANADOS
|PUNTOS
|Estados Unidos
|7
|20
|Brasil
|7
|20
|Italia
|6
|18
|Polonia
|6
|17
|Japón
|6
|16
|Turquía
|6
|15
|Canadá
|5
|15
|China
|5
|14
|Países Bajos
|4
|12
|República Checa
|4
|11
|Alemania
|3
|11
|Bélgica
|3
|8
|Serbia
|2
|10
|Tailandia
|2
|9
|Ucrania
|2
|6
|Bulgaria
|2
|5
|República Dominicana
|1
|5
|Francia
|1
|4