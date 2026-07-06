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VNL 2026 Femenino: horarios y dónde ver los partidos de la semana 3 de la Liga de Naciones de Voleibol

Del martes 7 al sábado 11 de julio se disputará la semana 3 de la VNL 2026. Revisa toda la programación, horarios y dónde ver los encuentros.

Programación de la semana 3 de la VNL Femenina
Programación de la semana 3 de la VNL Femenina | Foto: La República
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VNL 2026 entra a la etapa más decisiva de la fase preliminar. Entre martes y sábado se disputará la tercera semana, con Brasil, Estados Unidos, Italia y Polonia como los grandes protagonistas. En tanto, República Dominicana no ha tenido una buena presentación y se ubica en las últimas posiciones.

Los 8 mejores equipos de la tabla general se clasifican a la ronda de eliminación directa (cuartos de final, semifinales y final) en una sede fija. De momento, las grandes favoritas son Estados Unidos, Brasil, Italia, Polonia, Japón, Turquía, Canadá y China. Las Reinas del Caribe tendrán que hacer su máximo esfuerzo para salir de las últimas posiciones, evitar el descenso y no quedar fuera de la próxima edición.

¿Qué canal pasa la VNL 2026?

Todos los partidos se transmiten en vivo y en directo a nivel internacional mediante VBTV (Volleyball TV), la plataforma oficial de streaming de Volleyball World. En Perú, puedes seguirlos por DIRECTV y DGO.

VNL 2026: partidos y programación de la semana 3

Martes 7 de julio

  • 10.00 p. m. Turquía vs Polonia
  • 10.30 p. m. Bélgica vs República Dominicana

Miércoles 8 de julio

  • 1.30 a. m. Tailandia vs Estados Unidos
  • 4.00 a. m. Ucrania vs Italia
  • 5.20 a. m. Japón vs Brasil
  • 6.00 a. m. Francia vs Países Bajos
  • 7.30 a. m. China vs Canadá
  • 9.30 a. m. República Checa vs Alemania
  • 1.00 p. m. Serbia vs Bulgaria
  • 11.00 p. m. Estados Unidos vs Polonia

Jueves 9 de julio

  • 4.00 a. m. Bélgica vs Canadá
  • 5.20 a. m. Japón vs Tailandia
  • 7.30 a. m. China vs Ucrania
  • 9.30 a. m. República Checa vs Países Bajos
  • 1.00 p. m. Serbia vs Francia
  • 11.00 p. m. Estados Unidos vs Turquía

Viernes 10 de julio

  • 4.00 a. m. Ucrania vs República Dominicana
  • 5.20 a. m. Polonia vs Brasil
  • 7.30 a. m. Bélgica vs Italia
  • 9.30 a. m. Bulgaria vs República Checa
  • 1.00 p. m. Alemania vs Países Bajos

Sábado 11 de julio

  • 1.30 a. m. Tailandia vs Brasil
  • 3.30 a. m. Canadá vs Italia
  • 5.20 a. m. Japón vs Turquía
  • 7.00 a. m. China vs República Dominicana
  • 9.30 a. m. Bulgaria vs Francia
  • 1.00 p. m. Serbia vs Alemania
  • 10.00 p. m. Bélgica vs Ucrania
  • 10.00 p. m. Estados Unidos vs Brasil

VNL 2026: Tabla de posiciones de la fase preliminar

EQUIPOSP.GANADOSPUNTOS
Estados Unidos720
Brasil720
Italia618
Polonia617
Japón616
Turquía615
Canadá515
China514
Países Bajos412
República Checa411
Alemania311
Bélgica38
Serbia210
Tailandia29
Ucrania26
Bulgaria25
República Dominicana15
Francia14
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