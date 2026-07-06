VNL 2026 Femenino: horarios y dónde ver los partidos de la semana 3 de la Liga de Naciones de Voleibol

Programación de la semana 3 de la VNL Femenina | Foto: La República

Programación de la semana 3 de la VNL Femenina | Foto: La República

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VNL 2026 entra a la etapa más decisiva de la fase preliminar. Entre martes y sábado se disputará la tercera semana, con Brasil, Estados Unidos, Italia y Polonia como los grandes protagonistas. En tanto, República Dominicana no ha tenido una buena presentación y se ubica en las últimas posiciones.

Los 8 mejores equipos de la tabla general se clasifican a la ronda de eliminación directa (cuartos de final, semifinales y final) en una sede fija. De momento, las grandes favoritas son Estados Unidos, Brasil, Italia, Polonia, Japón, Turquía, Canadá y China. Las Reinas del Caribe tendrán que hacer su máximo esfuerzo para salir de las últimas posiciones, evitar el descenso y no quedar fuera de la próxima edición.

¿Qué canal pasa la VNL 2026?

Todos los partidos se transmiten en vivo y en directo a nivel internacional mediante VBTV (Volleyball TV), la plataforma oficial de streaming de Volleyball World. En Perú, puedes seguirlos por DIRECTV y DGO.

VNL 2026: partidos y programación de la semana 3

Martes 7 de julio

10.00 p. m. Turquía vs Polonia

10.30 p. m. Bélgica vs República Dominicana

Miércoles 8 de julio

1.30 a. m. Tailandia vs Estados Unidos

4.00 a. m. Ucrania vs Italia

5.20 a. m. Japón vs Brasil

6.00 a. m. Francia vs Países Bajos

7.30 a. m. China vs Canadá

9.30 a. m. República Checa vs Alemania

1.00 p. m. Serbia vs Bulgaria

11.00 p. m. Estados Unidos vs Polonia

Jueves 9 de julio

4.00 a. m. Bélgica vs Canadá

5.20 a. m. Japón vs Tailandia

7.30 a. m. China vs Ucrania

9.30 a. m. República Checa vs Países Bajos

1.00 p. m. Serbia vs Francia

11.00 p. m. Estados Unidos vs Turquía

Viernes 10 de julio

4.00 a. m. Ucrania vs República Dominicana

5.20 a. m. Polonia vs Brasil

7.30 a. m. Bélgica vs Italia

9.30 a. m. Bulgaria vs República Checa

1.00 p. m. Alemania vs Países Bajos

Sábado 11 de julio

1.30 a. m. Tailandia vs Brasil

3.30 a. m. Canadá vs Italia

5.20 a. m. Japón vs Turquía

7.00 a. m. China vs República Dominicana

9.30 a. m. Bulgaria vs Francia

1.00 p. m. Serbia vs Alemania

10.00 p. m. Bélgica vs Ucrania

10.00 p. m. Estados Unidos vs Brasil

VNL 2026: Tabla de posiciones de la fase preliminar