INEI alerta sobre falsos encuestadores: así puedes identificarlos y evitar que roben tu información

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Una nueva modalidad de estafa para acceder a información reservada de la ciudadanía se expande. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) alertó sobre la presencia de personas que suplantan la identidad de funcionarios públicos para ingresar a las viviendas y solicitar información personal. Lo hacen con el falso argumento de que realizarán una actualización de datos o un nuevo censo.

Según las denuncias que recibió la entidad a través de sus canales oficiales, estas personas se presentan con vestimenta formal, exhiben documentos falsos y utilizan equipos electrónicos como laptops para registrar la información de los ciudadanos. En algunos casos, incluso solicitan huellas dactilares y fotografías, afirmando que estos datos serán utilizados para incorporarlos en una supuesta investigación oficial.

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¿Cómo identificar a un falso encuestador? Esto es lo que debes tener en cuenta para empezar

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que su entidad sí desarrolla operaciones estadísticas continuas, entre ellas Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). Sin embargo, también resaltó que los hogares participantes son previamente seleccionados mediante procedimientos estadísticos y reciben una comunicación oficial en la que se informa el objetivo de la encuesta y las características de la visita.

Por otro lado, el funcionario detalló que todo el personal de campo del INEI se encuentra plenamente identificado con chaleco y gorra de color azul, y porta una credencial institucional con fotografía, nombres y apellidos completos, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y elementos de seguridad que permiten verificar su autenticidad.

Utiliza esta aplicación del INEI para verificar la identidad del empadronador que llega a tu vivienda

La entidad también informó que, como medida adicional, la ciudadanía puede corroborar la identidad de los encuestadores ingresando al portal Identifica a tu Encuestador, disponible en este enlace, y colocando su nombre y número de DNI. Esto te servirá para validar los datos del personal autorizado antes de brindar cualquier tipo de información sobre ti y tu familia.

El INEI invoca a la población a mantenerse alerta, no entregar información personal ni permitir el ingreso a personas que no acrediten debidamente su identidad como personal de la institución. Asimismo, exhorta a comunicar de inmediato cualquier hecho de esta naturaleza a través de los canales oficiales de la entidad o ante la autoridad policial correspondiente.

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