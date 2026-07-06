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Una investigación desarrollada por Miladi Naydelin Mercado Quiquia, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), apunta a convertir restos de palta, algodón y estiércol en una alternativa sostenible para limpiar agua contaminada con plomo. El proyecto propone utilizar estos residuos para elaborar biochars, una especie de ‘esponjas inteligentes’ con capacidad para absorber el metal pesado en fuentes hídricas.

Por la calidad de su trabajo, la joven universitaria fue una de las 10 estudiantes que ganaron el financiamiento de la UNALM para asistir a diversos países con su investigación y representará al Perú en el X Congreso SETAC Argentina 2026 'Ciencia, Educación y Gestión para una salud', que se realizará en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, del 27 al 30 de octubre. El propósito de su participación será compartir los resultados preliminares de su iniciativa ante una comunidad científica especializada.

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Estudiante aprovecha restos de algodón y palta para descontaminar agua con metales pesados

El trabajo académico de Mercado propone elaborar biochars (un tipo de carbón sólido) a partir de restos de algodón, pepas de palta y estiércol de vacuno y porcino —usualmente quemados o descartados—, a través de un proceso que calienta residuos orgánicos en ausencia de oxígeno. Al obtener el carbón, este sería activado con nanopartículas de hierro para mejorar su capacidad de absorción y otorgarle propiedades magnéticas, lo que permitiría retirarlo del agua con mayor facilidad después del tratamiento.

“Estamos convirtiendo basura, como pepas de palta o estiércol, en una especie de esponja inteligente que, gracias a diminutos imanes de hierro, atrapa el plomo tóxico del agua y luego puede ser retirada fácilmente con un imán”, explicó la estudiante. Su objetivo es ayudar a disminuir la presencia de este metal pesado en el agua, ya que representa un riesgo para los ecosistemas y la salud humana, llegando incluso a causar daños irreversibles en el neurodesarrollo de los niños.