INEI: inflación anual en Lima volvió a superar el rango meta del BCR y cerró junio en 4,01%

Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor. | Lucero Cusipuma

Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor. | Lucero Cusipuma

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La inflación anual en Lima Metropolitana volvió a ubicarse por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) al cierre de junio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la variación de los precios en los últimos 12 meses (julio del 2025-junio del 2026) alcanzó el 4,01%, superando el límite superior del objetivo del ente emisor, fijado entre 1% y 3%. Solo durante junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,23%.

De acuerdo con el reporte, el incremento mensual respondió principalmente al encarecimiento de alimentos como pescados, frutas y huevos, además de los mayores precios registrados en restaurantes y algunos servicios. Por el contrario, productos de consumo masivo como el pollo, la papa y el azúcar redujeron su precio, al igual que los combustibles y los pasajes aéreos nacionales.

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La inflación volvió a salir del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Al cierre de junio, la variación anual de los precios en Lima Metropolitana alcanzó el 4,01%.

Pescados y frutas fueron los productos que más presionaron los precios

El mayor impacto sobre la inflación provino de los alimentos. Dentro de este grupo, los pescados y mariscos registraron un incremento de 16,85%, mientras que las frutas aumentaron 5,09% y el grupo de leche, queso y huevos avanzó 1,31%.

Entre los productos que más subieron destacó el bonito, cuyo precio se incrementó 48,69% respecto a mayo. También aumentaron el mango (27,22%), la manzana Israel (22,79%), el jurel (18,09%), el choclo (14,44%), la papaya (14,04%), la lechuga (14,01%) y el pepino (13,53%).

El INEI no solo registró variaciones porcentuales, sino que también identificó los productos que más influyeron en la inflación mensual. Entre los de mayor impacto figuran el bonito, el mango, la papaya, los huevos de gallina y el menú en restaurantes, cuyos incrementos tuvieron mayor peso en el resultado final del índice de precios.

El alza también se sintió en el consumo fuera del hogar. Los precios de los desayunos en restaurantes subieron 0,9%, mientras que el arroz chaufa y el chicharrón de chancho aumentaron 0,6% cada uno. El menú y la milanesa de pollo registraron un alza de 0,5%, y el pollo a la brasa, uno de los platos más consumidos, subió 0,4%.

El INEI no solo registró variaciones porcentuales, sino que también identificó los productos que más influyeron en la inflación mensual.

Combustibles, pollo y papa ayudaron a moderar el avance de la inflación

Aunque la inflación continuó aumentando, varios productos redujeron sus precios durante junio. Las mayores caídas correspondieron a la arveja verde (-21,30%), los arándanos (-16,46%), la cebolla china (-8,65%), la papa blanca (-7,14%) y la papa color (-6,19%). También disminuyeron el pollo eviscerado, el azúcar y el arroz, productos de alta presencia en la canasta de consumo de los hogares.

El transporte fue otro de los rubros que contribuyó a contener el incremento del costo de vida. Los combustibles para vehículos mostraron una reducción de 5,70%, impulsada por la caída del precio del gasohol y del petróleo diésel, mientras que los servicios de transporte aéreo de pasajeros disminuyeron 0,84% durante junio.

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En conjunto, de los 586 productos que integran la canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor, 308 aumentaron de precio, 127 disminuyeron y 151 permanecieron sin variación, lo que muestra que las presiones inflacionarias continuaron presentes, aunque con comportamientos distintos entre alimentos, servicios y combustibles.

Pescados, frutas y hortalizas marcaron los mayores movimientos de precios en Lima Metropolitana durante junio.

Inflación nacional avanzó 0,13% y diez ciudades reportaron incrementos de precios

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,13% durante junio. Con ello, la inflación acumulada entre enero y junio alcanzó 3,40%, mientras que la variación anualizada llegó a 3,57%.

Entre las ciudades donde más aumentaron los precios figuraron Puerto Maldonado (0,47%), Trujillo (0,31%), Lima Metropolitana (0,23%), Puno (0,18%) y Tumbes (0,14%). En el extremo contrario se ubicaron Iquitos (-0,63%), Pucallpa (-0,48%), Piura (-0,40%), Cerro de Pasco (-0,29%) y Chiclayo (-0,25%).

El informe del INEI también señala que los precios al por mayor disminuyeron 0,96% durante junio debido a menores costos en combustibles, productos agrícolas y algunos bienes manufacturados. En paralelo, los precios de maquinaria y equipo retrocedieron 0,70%, mientras que los materiales de construcción registraron un incremento de 0,34%, impulsado por el aumento en ladrillos, cemento, maderas y tuberías de PVC.