HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

INEI: inflación anual en Lima volvió a superar el rango meta del BCR y cerró junio en 4,01%

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,23%, debido al aumento en los precios de pescados, frutas y huevos. Sin embargo, esta alza fue atenuada por la caída en el precio del pollo y la papa.

Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor.
Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor. | Lucero Cusipuma
Escuchar
Resumen
Compartir

La inflación anual en Lima Metropolitana volvió a ubicarse por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) al cierre de junio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la variación de los precios en los últimos 12 meses (julio del 2025-junio del 2026) alcanzó el 4,01%, superando el límite superior del objetivo del ente emisor, fijado entre 1% y 3%. Solo durante junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,23%.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el reporte, el incremento mensual respondió principalmente al encarecimiento de alimentos como pescados, frutas y huevos, además de los mayores precios registrados en restaurantes y algunos servicios. Por el contrario, productos de consumo masivo como el pollo, la papa y el azúcar redujeron su precio, al igual que los combustibles y los pasajes aéreos nacionales.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 26/06/26 | La República - LR+
La inflación volvió a salir del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Al cierre de junio, la variación anual de los precios en Lima Metropolitana alcanzó el 4,01%.

La inflación volvió a salir del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Al cierre de junio, la variación anual de los precios en Lima Metropolitana alcanzó el 4,01%.

Pescados y frutas fueron los productos que más presionaron los precios

El mayor impacto sobre la inflación provino de los alimentos. Dentro de este grupo, los pescados y mariscos registraron un incremento de 16,85%, mientras que las frutas aumentaron 5,09% y el grupo de leche, queso y huevos avanzó 1,31%.

Entre los productos que más subieron destacó el bonito, cuyo precio se incrementó 48,69% respecto a mayo. También aumentaron el mango (27,22%), la manzana Israel (22,79%), el jurel (18,09%), el choclo (14,44%), la papaya (14,04%), la lechuga (14,01%) y el pepino (13,53%).

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cómo calcular cuánto te corresponde y qué pagos aumentan el monto

lr.pe

El INEI no solo registró variaciones porcentuales, sino que también identificó los productos que más influyeron en la inflación mensual. Entre los de mayor impacto figuran el bonito, el mango, la papaya, los huevos de gallina y el menú en restaurantes, cuyos incrementos tuvieron mayor peso en el resultado final del índice de precios.

El alza también se sintió en el consumo fuera del hogar. Los precios de los desayunos en restaurantes subieron 0,9%, mientras que el arroz chaufa y el chicharrón de chancho aumentaron 0,6% cada uno. El menú y la milanesa de pollo registraron un alza de 0,5%, y el pollo a la brasa, uno de los platos más consumidos, subió 0,4%.

El INEI no solo registró variaciones porcentuales, sino que también identificó los productos que más influyeron en la inflación mensual.

El INEI no solo registró variaciones porcentuales, sino que también identificó los productos que más influyeron en la inflación mensual.

Combustibles, pollo y papa ayudaron a moderar el avance de la inflación

Aunque la inflación continuó aumentando, varios productos redujeron sus precios durante junio. Las mayores caídas correspondieron a la arveja verde (-21,30%), los arándanos (-16,46%), la cebolla china (-8,65%), la papa blanca (-7,14%) y la papa color (-6,19%). También disminuyeron el pollo eviscerado, el azúcar y el arroz, productos de alta presencia en la canasta de consumo de los hogares.

El transporte fue otro de los rubros que contribuyó a contener el incremento del costo de vida. Los combustibles para vehículos mostraron una reducción de 5,70%, impulsada por la caída del precio del gasohol y del petróleo diésel, mientras que los servicios de transporte aéreo de pasajeros disminuyeron 0,84% durante junio.

PUEDES VER: Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

lr.pe

En conjunto, de los 586 productos que integran la canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor, 308 aumentaron de precio, 127 disminuyeron y 151 permanecieron sin variación, lo que muestra que las presiones inflacionarias continuaron presentes, aunque con comportamientos distintos entre alimentos, servicios y combustibles.

Pescados, frutas y hortalizas marcaron los mayores movimientos de precios en Lima Metropolitana durante junio.

Pescados, frutas y hortalizas marcaron los mayores movimientos de precios en Lima Metropolitana durante junio.

Inflación nacional avanzó 0,13% y diez ciudades reportaron incrementos de precios

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,13% durante junio. Con ello, la inflación acumulada entre enero y junio alcanzó 3,40%, mientras que la variación anualizada llegó a 3,57%.

Entre las ciudades donde más aumentaron los precios figuraron Puerto Maldonado (0,47%), Trujillo (0,31%), Lima Metropolitana (0,23%), Puno (0,18%) y Tumbes (0,14%). En el extremo contrario se ubicaron Iquitos (-0,63%), Pucallpa (-0,48%), Piura (-0,40%), Cerro de Pasco (-0,29%) y Chiclayo (-0,25%).

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: PJ admite demanda y abre revisión del cobro de la TUUA de transferencia

lr.pe

El informe del INEI también señala que los precios al por mayor disminuyeron 0,96% durante junio debido a menores costos en combustibles, productos agrícolas y algunos bienes manufacturados. En paralelo, los precios de maquinaria y equipo retrocedieron 0,70%, mientras que los materiales de construcción registraron un incremento de 0,34%, impulsado por el aumento en ladrillos, cemento, maderas y tuberías de PVC.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Julio Velarde: “El potencial de crecimiento era bastante mayor y no se concretó por la inestabilidad”

Julio Velarde: “El potencial de crecimiento era bastante mayor y no se concretó por la inestabilidad”

LEER MÁS
BCRP proyecta que la economía peruana crecerá 3,4% en 2026 pese a un Niño Costero fuerte

BCRP proyecta que la economía peruana crecerá 3,4% en 2026 pese a un Niño Costero fuerte

LEER MÁS
Fenómeno El Niño elevó la inflación a 3,7% en 2026, pero el consumo de los hogares creció 1,7%: estas categorías lideraron el gasto

Fenómeno El Niño elevó la inflación a 3,7% en 2026, pero el consumo de los hogares creció 1,7%: estas categorías lideraron el gasto

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cómo calcular cuánto te corresponde y qué pagos aumentan el monto

Gratificación julio 2026: cómo calcular cuánto te corresponde y qué pagos aumentan el monto

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: PJ admite demanda y abre revisión del cobro de la TUUA de transferencia

Aeropuerto Jorge Chávez: PJ admite demanda y abre revisión del cobro de la TUUA de transferencia

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, martes 30 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, martes 30 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025