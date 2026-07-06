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Sociedad

Condenan a abogado que cobró S/800 tras asegurar influencias con juez del Callao para liberar a procesado

La Fiscalía Supraprovincial obtuvo una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión suspendida contra el abogado Jacinto Salinas por tráfico de influencias.

Fiscalía logra sentencia contra letrado por favorecer a procesado por tentativa de homicidio
Fiscalía logra sentencia contra letrado por favorecer a procesado por tentativa de homicidio | Foto referencial: difusión
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La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró una condena contra el abogado Jacinto Salinas, hallado responsable del delito de tráfico de influencias tras invocar supuestos vínculos con un juez del Callao para favorecer a un procesado por tentativa de homicidio. El fallo de primera instancia impuso una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión suspendida, además de sanciones económicas y administrativas.

De acuerdo con la investigación fiscal, el letrado solicitó S/800 a dos ciudadanas a cambio de interceder ante el magistrado para ampliar el plazo de investigación del caso y modificar la declaración de la víctima, con el objetivo de lograr la excarcelación del imputado. El caso fue sustentado por la fiscal adjunta provincial Mari Carmen Honorio Vidal.

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Pruebas incluyeron interceptaciones y testimonios

La Fiscalía presentó como principales elementos de prueba interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, en las que se identificó la voz del abogado, así como informes periciales del Ministerio Público y la declaración de una de las agraviadas, quien confirmó la entrega del dinero en el despacho del sentenciado.

Además de la pena suspendida, el condenado recibió inhabilitación para ejercer la función pública por cuatro años y cuatro meses, el pago de 213 días multa equivalente a S/5.325 y una reparación civil de S/30.000 a favor del Estado.

El Ministerio Público destacó que el caso reafirma la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia y la necesidad de garantizar que los procesos penales se rijan por principios de legalidad, ética y transparencia.

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