INEI: índice de precios al consumidor a nivel nacional alcanzó un alza de 3,40% en los primeros seis meses del año

Precios al consumidor registraron incrementos en diez ciudades del país, destacando Puerto Maldonado y Trujillo. | Andina

Precios al consumidor registraron incrementos en diez ciudades del país, destacando Puerto Maldonado y Trujillo. | Andina

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en junio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor nacional (IPCN) subió 0,13% y se observaron incrementos superiores al promedio nacional en cinco divisiones de consumo: muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar (0,37%); restaurantes y hoteles (0,34%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,31%); y salud y comunicaciones, ambas con 0,14%.

En tanto, con un crecimiento menor al promedio nacional, se ubicaron siete divisiones: prendas de vestir y calzado (0,11%); bienes y servicios diversos (0,10%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; recreación y cultura, con 0,09% cada uno; y educación (0,02%). Además, dos divisiones registraron disminución: bebidas alcohólicas y tabaco (-0,07%) y transporte (-0,47%).

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Asimismo, indicó que, en junio de 2026, el Índice de Precios al por mayor nacional registró una variación de -0,96% respecto del mes anterior. Con este resultado, acumuló 3,58% durante el primer semestre del año y, en el periodo anual (últimos 12 meses), alcanzó una variación de 0,58%.

Por otro lado, los precios de los productos de origen nacional mostraron una reducción, explicada por el sector manufactura, donde incidieron los combustibles, como gasohol (-12,3%), petróleo diésel (-8,7%) y petróleo industrial (-3,3%). Asimismo, se observaron bajas en los precios de azúcar rubia (-2,3%), carne de pavo (-2,1%), varillas de construcción (-1,9%), hilados de fibra de algodón (-1,4%), carne de pollo (-1,2%) y galletas dulces (-1,0%). A su vez, el sector agropecuario registró menores precios, con mayor incidencia en los productos agrícolas, entre ellos arveja verde (-20,8%), cebolla (-14,1%), camote (-7,1%), papa (-6,7%), yuca (-5,1%), zanahoria (-3,8%) y café en grano (-3,5%); así como en los productos pecuarios, entre los que figuraron pollo en pie (-8,0%), ganado porcino (-1,4%) y ovino (-0,6%). En contraste, el sector pesca presentó mayores precios y destacaron las especies marítimas, como bonito (37,2%), jurel (16,9%), merluza (13,4%), tollo (10,7%), cachema (10,0%), lisa (9,0%), caballa (8,6%) y pejerrey (8,2%). Mientras tanto, en la pesca continental retrocedieron los precios de palometa (-14,9%) y boquichico (-13,3%).

Por su parte, los productos de origen importado también registraron una disminución de precios, sustentada por el sector manufactura, donde se concentraron las bajas en petróleo diésel (-8,8%), varillas de construcción (-4,3%), abonos nitrogenados (-3,2%), filtros (aire, aceite y agua) (-2,4%), vehículos para el transporte (-1,5%), topadoras frontales (-1,4%) y planchas de acero (-1,1%). En el sector agropecuario resaltaron los menores precios de trigo (-2,7%), lenteja (-1,6%) y maíz amarillo duro (-0,7%); en tanto, el algodón sin cardar registró un incremento de 5,1%.

Comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor en las ciudades

En junio de 2026, los precios al consumidor registraron incrementos en 10 ciudades del país. Destacó Puerto Maldonado, con la mayor variación positiva (0,47%), seguida de Trujillo (0,31%) y Lima Metropolitana (0,23%).

Asimismo, dentro del intervalo de 0,20% a 0,00%, donde se encuentra el IPC nacional con 0,13%, se ubicaron siete ciudades: Puno (0,18%), Tumbes (0,14%), Cajamarca (0,11%), Moquegua (0,05%), Cusco (0,04%) y Arequipa y Chimbote, con 0,02% cada una.

Por el contrario, 16 ciudades presentaron variaciones negativas, lideradas por Iquitos (-0,63%), Pucallpa (-0,48%), Piura (-0,40%), Cerro de Pasco (-0,29%) y Chiclayo (-0,25%).

En el rango de 0,00% a -0,20%, 11 ciudades mostraron variaciones negativas: Ica (-0,16%), Tacna (-0,15%), Ayacucho y Huaraz, con -0,14% cada una; Huánuco (-0,13%); Abancay (-0,11%); Moyobamba y Tarapoto, con -0,07% cada una; y Chachapoyas, Huancavelica y Huancayo, con -0,06% cada una.

En junio de 2026, la variación positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional se explicó principalmente por el incremento de precios en alimentos básicos y productos agrícolas. Incidieron las alzas en pescados, como bonito y jurel; huevos de gallina; así como en frutas, entre ellas papaya, mango, manzana, plátano de seda, piña, uva blanca y granadilla; y en productos agrícolas como choclo, espinaca, lechuga, apio y zapallo.

Evolución anual de los precios al consumidor en las ciudades

En el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la ciudad de Puerto Maldonado registró la mayor variación positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con 7,37%.

En el intervalo de 5,00% a 4,00% se ubicaron cuatro ciudades: Moquegua (4,23%), Arequipa (4,10%), Abancay (4,08%) y Lima Metropolitana (4,01%).

En el rango de 4,00% a 3,00%, donde se sitúa el IPC nacional con 3,57%, están comprendidas seis ciudades: Huancayo (3,84%), Cerro de Pasco (3,55%), Cusco (3,30%), Cajamarca (3,27%), Puno (3,18%) y Huancavelica (3,09%).

En el intervalo de 3,00% a 2,00% se observaron 10 ciudades: Piura (2,61%), Chachapoyas (2,51%), Ica (2,46%), Tacna (2,36%), Ayacucho (2,34%), Pucallpa (2,26%), Chiclayo (2,21%), Trujillo (2,20%), Huaraz (2,13%) y Moyobamba (2,12%).

Finalmente, con variaciones menores al 2,00%, se situaron cinco ciudades: Huánuco (1,99%), Tarapoto (1,91%), Chimbote (1,73%), Iquitos (1,03%) y Tumbes (0,90%).