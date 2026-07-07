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Corte de Lambayeque llevará Mesa de Partes Itinerante al centro poblado La Lima

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque implementará el proyecto "Promoción de Cultura Jurídica y Mesa de Partes Itinerante" en La Lima, Huarango, para acercar la justicia a comunidades alejadas.

El juez superior S. Cástulo Rojas Díaz liderará la jornada, que ofrecerá orientación legal y recepción de demandas. Fuente: difusión.
El juez superior S. Cástulo Rojas Díaz liderará la jornada, que ofrecerá orientación legal y recepción de demandas. Fuente: difusión.
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Con el propósito de acercar el servicio de administración de justicia a las comunidades más alejadas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque pondrá en marcha el proyecto "Promoción de Cultura Jurídica y Mesa de Partes Itinerante" en el centro poblado La Lima, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.

La actividad se desarrollará en el marco de las acciones promovidas por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, presidida por el juez superior titular S. Cástulo Rojas Díaz, instancia que impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso a los servicios judiciales para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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La jornada estará a cargo del juez del Juzgado de Paz Letrado de Huarango, Jheyson Emanuel Arbaiza Rodríguez, quien, acompañado del secretario judicial Alan Gómez Correa, brindará atención y orientación al público en general, absolverá consultas legales y acercará diversos servicios judiciales a los pobladores de la localidad.

Durante la actividad se recepcionarán demandas de alimentos, aumento de pensión de alimentos, filiación, denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como otros procesos de competencia del órgano jurisdiccional. Asimismo, se recibirán escritos correspondientes a procesos en trámite y se brindará información sobre el estado y seguimiento de expedientes judiciales, evitando que los usuarios tengan que desplazarse hasta la sede judicial para realizar estos trámites.

Esta intervención contará con el apoyo de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado La Lima, la Municipalidad Distrital de Huarango, el Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro Poblado Puerto Ciruelo y demás instituciones comprometidas con el desarrollo de la actividad, en beneficio de la población de esta jurisdicción.

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El proyecto "Promoción de Cultura Jurídica y Mesa de Partes Itinerante" busca promover el conocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía, además de facilitar el acceso a los servicios que brinda el Poder Judicial mediante una atención directa, oportuna y descentralizada.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar el servicio de justicia a la ciudadanía, promoviendo una atención oportuna y eficiente que contribuya a garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, especialmente en las zonas más alejadas de su ámbito de competencia.

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