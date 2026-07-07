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Corte de Lambayeque juramenta a nueva jueza del Primer Juzgado de Familia de Jaén

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque asegura la continuidad del servicio judicial con la incorporación de nuevos magistrados en su jurisdicción.

Este 7 de julio, César William Bravo Llaque tomó juramento a Cinthia Pamela Imán de la Cruz como jueza. Fuente: difusión.
Este 7 de julio, César William Bravo Llaque tomó juramento a Cinthia Pamela Imán de la Cruz como jueza. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa garantizando la continuidad del servicio de administración de justicia con la incorporación de magistrados que asumen funciones en los distintos órganos jurisdiccionales del distrito judicial.

En ese marco, la mañana de este martes 7 de julio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, tomó juramento de ley a la abogada Cinthia Pamela Imán de la Cruz, quien asumió funciones como jueza supernumeraria del Primer Juzgado Especializado de Familia de Jaén.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque realiza jornada extraordinaria para agilizar procesos de familia | Lambayeque | La República

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El acto protocolar se desarrolló en la Sala de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La magistrada prestó el juramento de ley en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 000934-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 6 de julio de 2026, mediante la cual se dispuso su designación a partir del 7 de julio de 2026.

El titular de la Corte dio la bienvenida a la magistrada y le deseó éxitos en el ejercicio de sus funciones, destacando la importancia de desempeñar una labor jurisdiccional con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía.

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