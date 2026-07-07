Unidad de Flagrancia dicta prisión preventiva por presunto robo agravado en José Leonardo Ortiz

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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de cuatro meses contra J. C. A. C. (39), investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de A.M.B.C. (20), por un hecho ocurrido en el distrito de José Leonardo Ortiz.

La medida fue dictada por la magistrada Eve Gladys Redruello Villarreal, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y verificar el cumplimiento de los presupuestos legales para imponer esta medida coercitiva.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 29 de junio, cuando la agraviada se disponía a realizar una compra en una ferretería ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz. En esas circunstancias, el investigado habría intentado apoderarse de su teléfono celular utilizando violencia física; sin embargo, la resistencia de la víctima y la intervención de personas que se encontraban en el lugar frustraron el ilícito.

Tras lo ocurrido, el presunto autor fue retenido por vecinos del sector hasta la llegada del personal policial. Posteriormente, fue trasladado para recibir atención médica y puesto a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes.

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el órgano jurisdiccional declaró fundado el pedido fiscal y ordenó el internamiento del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo por el plazo de cuatro meses, medida que se extenderá hasta el 28 de octubre de 2026, mientras continúan las investigaciones.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa brindando una respuesta célere y oportuna frente a los delitos cometidos en flagrancia, contribuyendo al desarrollo de procesos inmediatos que permitan garantizar una pronta administración de justicia en beneficio de la ciudadanía.