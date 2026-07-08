El primer festival que recupera las grandes obras del cine de Iberoamérica

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La organización de los Premios Platino, cuyas ceremonias se alternan anualmente entre España y México, anunció la creación de un festival dedicado a la recuperación, preservación y exhibición de las grandes obras del cine iberoamericano. La presentación oficial será se realizó en junio, en Madrid, con la proyección de las películas El verdugo de Luis García Berlanga y Cría cuervos de Carlos Saura.

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“Nace con la ambición de convertir a Madrid en la gran capital del cine restaurado del espacio iberoamericano y en uno de los principales referentes internacionales de la conservación audiovisual”, señaló la organización en un comunicado enviado a La República.

La presentación se realizó el 19 y 20 de junio en la Plaza Mayor de Madrid, con dos sesiones especiales conducidas por Cayetana Guillén-Cuervo y con las actuaciones musicales de Blanca Paloma y Jeanette. “Si Bolonia se ha consolidado como referencia mundial gracias a Il Cinema Ritrovato y Lyon ha construido alrededor del Festival Lumière uno de los acontecimientos culturales más prestigiosos de Europa, Madrid quiere convertirse en la gran capital del cine restaurado en español y portugués, liderando la preservación y difusión de un patrimonio audiovisual compartido por más de 800 millones de personas en todo el mundo”, agrega la organización.

La primera edición de Platino Clásicos se celebrará en España en 2027. La programación no solo tendrá películas restauradas, sino que difundirá los procesos de recuperación con “la colaboración con filmotecas y archivos cinematográficos internacionales”. La cartelera espera extenderse a colegios, universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos.