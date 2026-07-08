HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Mirtha Vásquez en vivo: ¿qué alianzas habrán en el Congreso? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cine y series

El primer festival que recupera las grandes obras del cine de Iberoamérica

La organización de los Premios Platino anunció la creación de un evento anual en Madrid para preservar el cine y la memoria de generaciones.

Escena de la película 'Cría cuervos'.
Escena de la película 'Cría cuervos'. | Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La organización de los Premios Platino, cuyas ceremonias se alternan anualmente entre España y México, anunció la creación de un festival dedicado a la recuperación, preservación y exhibición de las grandes obras del cine iberoamericano. La presentación oficial será se realizó en junio, en Madrid, con la proyección de las películas El verdugo de Luis García Berlanga y Cría cuervos de Carlos Saura.

PUEDES VER: Eva Libertad: "Tiene que haber cada vez más diversidad para que el cine sea un espejo"

Nace con la ambición de convertir a Madrid en la gran capital del cine restaurado del espacio iberoamericano y en uno de los principales referentes internacionales de la conservación audiovisual”, señaló la organización en un comunicado enviado a La República.

La presentación se realizó el 19 y 20 de junio en la Plaza Mayor de Madrid, con dos sesiones especiales conducidas por Cayetana Guillén-Cuervo y con las actuaciones musicales de Blanca Paloma y Jeanette. “Si Bolonia se ha consolidado como referencia mundial gracias a Il Cinema Ritrovato y Lyon ha construido alrededor del Festival Lumière uno de los acontecimientos culturales más prestigiosos de Europa, Madrid quiere convertirse en la gran capital del cine restaurado en español y portugués, liderando la preservación y difusión de un patrimonio audiovisual compartido por más de 800 millones de personas en todo el mundo”, agrega la organización.

La primera edición de Platino Clásicos se celebrará en España en 2027. La programación no solo tendrá películas restauradas, sino que difundirá los procesos de recuperación con “la colaboración con filmotecas y archivos cinematográficos internacionales”. La cartelera espera extenderse a colegios, universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos.

  • Martin Scorsese. EGEDA, FIPCA y los Premios PLATINO sostienen que el festival se inspira en el trabajo que hizo el cineasta estadounidense a través de The Film Foundation y World Cinema Project.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La película que debió filmar Quentin Tarantino, pero que hizo Richard Linklater: “Nouvelle Vague”

La película que debió filmar Quentin Tarantino, pero que hizo Richard Linklater: “Nouvelle Vague”

LEER MÁS
'El ciempiés humano': ¿cuál fue el crimen real que inspiró la película? Esta es la terrible verdad

'El ciempiés humano': ¿cuál fue el crimen real que inspiró la película? Esta es la terrible verdad

LEER MÁS
El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

LEER MÁS
His house: explicación del final de la película de terror ‘perfecta’ de Netflix

His house: explicación del final de la película de terror ‘perfecta’ de Netflix

LEER MÁS
'The Greatest': la serie sobre Muhammad ALi

'The Greatest': la serie sobre Muhammad ALi

LEER MÁS
VER 'Gladiador 1', película completa en español latino

VER 'Gladiador 1', película completa en español latino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025