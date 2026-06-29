Corte de luz masivo en Lima y Callao del 30 de junio al 2 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 10 horas
Los trabajos de mantenimiento afectarán asentamientos humanos, asociaciones y urbanizaciones en varios distritos de Lima y Callao. Revisa los detalles y toma tus precauciones.
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La compañía Pluz Energía Perú anunció una nueva programación de interrupciones del servicio eléctrico entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio en diversos distritos de Lima y el Callao. La empresa señaló que los cortes podrían durar hasta 10 horas, según el avance de los trabajos, principalmente en zonas de Carabayllo, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Ancón.
La suspensión del suministro se debe a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. En ese contexto, la compañía recomendó a los usuarios tomar previsiones y organizar con anticipación el uso de energía durante los horarios establecidos.
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Horarios y zonas afectadas por corte de luz en Lima y Callao
Martes 30 de junio
Carabayllo
- Zonas afectadas: ASOC. DE VIV. CIUDAD JARDIN DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LA ARBOLEDA MZS. C, D, E, F, G, ASOC. DE VIV. STA. ELISA DE PUNCHAUCA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. EL PALMAR DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, PRO. VIV. LAS FLORES I ETP. MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, PRO. VIV. RES. DE VIV. VILLA SANTANDER MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. STA. ELISA MZ. D, E.
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: URB. LOS PINOS MZ C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, X, Y, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 33, AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRA 7, AV. LAS DALIAS CDRA 2, CALLE LOS DOGOS CDRA 6, JR. LAS CAMELIAS CDRAS 33, 34, URB. LOS JAZMINES CALLE LOS GERANIOS CDRA 6, CALLE LAS HORTENCIAS CDRA 2.
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: JR. ALBERTO SECADA CDRA. 4, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 3, JR. WASHINGTON CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARCO POLO CDRA. 1, JR. COLÓN CDRAS. 2, 3.
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 05:30 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO MZS. A, D, E, ASOC. ATREM MZS. B, C, E, L2, ASOC. ASEIQ MZS. E, Q, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO Y PEQ. EMPRESARIOS MZS. A, B.
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 05:30 p. m.
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE MZ A, B, C, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZ I, J, K, M, N, O, P, Q, R, U, W, X, Y, Z.
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 03:00 p. m.
Miércoles 1 de julio
Callao
- Zonas afectadas: AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, AV. GUARDIA CHALACA CDRA 15, AV. PACIFICO CDRA 1, AV. SAEN PEÑA CDRAS 1, 10, 11, 14, CALLE COLON CDRAS 10, 11, CALLE FANNING CDRA 1, CALLE JORGE CHAVEZ CDRA 1, JR. ARICA CDRAS 2, 3, JR. CALIFORNIA CDRAS 3, 4, JR. COLINA CDRAS 1, 2, 3, JR. COMANDANTES ESPINAR CDRAS 1, 2, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ L, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 13, 14, JR. HEROS CDRAS 1, 2, JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 1, 2, 3, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS 1, 2, JR. VIGIL CDRAS 3, 4, PASAJE FERNANDO DE ARAGON CDRAS 3, 4.
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. BAYOVAR JR. PARALELO MZ A, B, AV. WIESSE MZ A, B, PASAJE 1 MZ A, B, CALLE S/N MZ A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T, T1,
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 06:30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: ASOC. DE PROP LOS JAZMINES DE LOS MONTES MZ A, B, C, D, E, ASOC. DE VIV SANTA ISABEL DE SAN LORENZO MZ A, B, C, D, E, ASOC. DE VIV. SANTA LUCIA MZ E, F, G.
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. MCAL. ANDRES A. CACERES II SECTOR MZ B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20.
- Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 06:00 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: P.J. LOS ANGELES AV. LAS MERCEDES CDRAS 1, 2, 3, AV. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE CONDORCANQUI CDRAS 4, 5, 6, CALLE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRAS 1, 5, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 2, 4, 5, CALLE JOSE OLAYA CDRAS 4, 5, 6, CALLE LOS ANDES CDRAS 1, 2, CALLE LOS HEROES CDRAS 5, 6, CALLE LOS INCAS CDRA 2, CALLE MALECON JOSE GALVEZ CDRA 5, CALLE MARIANO MELGAR CDRA 5, CALLE MATEO PUMACAHUA CDRAS 4, 5, CALLE MANUEL PARDO CDRA 7.
- Horario de interrupción: 10:00 a. m. – 06:00 p. m.
Jueves 2 de julio
Jesús María
- Zonas afectadas: AV. DE LA POLICÍA CDRA. 4, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS. 9, 10, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA. 12, PSJE. CAPITÁN JOSÉ QUIÑONEZ CDRA. 1, JR. SANTO DOMINGO CDRAS. 1, 2, CALLE PARQUE PEDRO LA ROSA CDRA. 1, CALLE CARACAS CDRAS. 25, 26, AV. PERSHING C/ JR. ESTADOS UNIDOS.
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 05:00 p. m.
Ancón
- Zonas afectadas: A.H. LAS ESTERAS DE ANCÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. NUEVAS ESTRELLA MZS. A, A1, A1 PRIMA, B, B PRIMA, B1, B1 PRIMA, C, C1, D, D1, E, E1, F, F PRIMA, F1, G, G PRIMA, G1, H, H PRIMA, H1, I, I PRIMA, I1, I1 PRIMA, J, J PRIMA, J1, J1 PRIMA, K, K PRIMA, K1, L, L1, M, M PRIMA, M1, M1 PRIMA, N, N PRIMA, N1, O, P, Q, R, S, S PRIMA, T, ASOC. PROP. VIV. LAS BRISAS DE SANTA ROSA MZS. B, C, D, G, J, K, L, M, N, O, R, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE ANCÓN MZS. C, D, ASOC. DE VIV. LOS PORTALES DE SANTA ROSA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, X, P.J. SAN FRANCISCO DE ASIS MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, G PRIMA, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, S PRIMA, T, U, V, W, X, X PRIMA, Y, A.H. NUEVA ERA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. RES. MANUEL POLO JIMENEZ MZS. A, B, C, D, E, F, COOP. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO DE ANCÓN MZS. A, B, B1, C, C PRIMA, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MZS. A, A1, B, C, C1, PRO. VIV. ECOLÓGICO VILLA LAS DUNAS MZS. A, A1, B, C, C1, D, D1, E, F, G, PROG. MUNIC. VIV. OASIS MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, A.H. 21 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ASOC. DE VIV. LA PERA MAS. A, B, C, D, E, A.H. LOS GIRASOLES MZS. A, B, PRO. VIV. PARQUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA MZS. A, B, C, D, E, A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. A, A.H. LA ALAMEDA MZS. A, B, C, D, E, A.H. MIGUEL GRAU MZS. R, S, T, U, V, W, W PRIMA, X, Y, Z, URB. DE INT. SOC. SAN JOSÉ DE ANCÓN MZS. A, A1, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, CALLE PESCADORES CDRA. 0, CALLE LOA CDRAS. 0, 5, CALLE LORETO CDRAS. 6, 7, CALLE APURÍMAC CDRA. 0, CALLE RÍMAC CDRAS. 0, 4, CALLE LAS COLINAS CDRAS. S/N, 1, PLAYA HERMOSA MZ. A, CALLE ABTAO CDRAS. 4, 7, PSJE. CURDELL CDRA. 6, BARRIO LAS LATAS LOTES 1 – 30.
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 07:30 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: JR. CAÑETE CDRAS. 4, 5, AV. DE LA EMANCIPACIÓN CDRAS. 5, 6, 7, JR. CHANCAY CDRAS. 5, 6, CALLE TARAPACÁ CDRA. 1, JR. MOQUEGUA CDRA. 6, CALLE GUILLERMO DANSEY CDRAS. 0, 5, AV. TACNA CDRA. 5, JR. HUANCAVELICA CDRAS. 5, 6.
- Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 06:00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: PRO. VIV. SAN ANTONIO MZS. A, B.
- Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 03:30 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: A.H. HORACIO ZEVALLOS MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T, U, A.H. MUNICIPAL III SCT. HORACIO ZEVALLOS MZS. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S, U.
- Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 06:00 p. m.
San Martín de Porres / Los Olivos / Comas
- Zonas afectadas: AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 80, 81, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 78, 79
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: PRO. VIV. RES. BRISAS DE MONTECARLO MZS. B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. RES. LAS RETAMAS MZS. A, A1, B, B PRIMA, C, D, E, F, PRO. VIV. LOS CLAVELES DE HUACOY MZS. E, I, ASOC. PROP. EL AMANECER DE HUACOY MZ. B, PRO. VIV. PUNCHAUCA MZ. A, PRO. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZ. C, PRO. VIV. MONTECARLO DE CARABAYLLO MZ. C.
- Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 05:30 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: AV PANAMERICANA NORTE /TOMAS VALLE
- Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 06:00 p. m.
¿Cómo consigo la copia de mi recibo de luz?
Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.
También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego, selecciona “Ver recibo” para descargarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.
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