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¿Cuándo juega Argentina por los 4tos de final del Mundial 2026?: fecha, hora y próximo rival en la Copa del Mundo

El actual defensor del título, Argentina, clasificó a los 4tos de final del Mundial 2026 luego de vencer a Egipto. Conoce cuándo será el siguiente partido de la 'albiceleste' en la Copa del Mundo.

La selección de Argentina espera rival en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
La selección de Argentina espera rival en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
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La selección de Argentina venció 3-2 a Egipto en los 8vos de final y se ganó el boleto para jugar la siguiente instancia del Mundial 2026. El vigente campeón pudo remontar el marcador ante la selección africana y consiguió la clasificación a 4tos de final. Luego de estar 2-0 abajo en el marcador, el conjunto argentino reaccionó en el tramo final y terminó imponiéndose por 3-2 para seguir soñando con el bicampeonato.

Por ahora, el conjunto capitaneado por Lionel Messi espera rival, el cual será Colombia o Suiza. En caso de superar los cuartos de final, Argentina jugará las semifinales en Atlanta, Estados Unidos. Si logra avanzar nuevamente, disputará la gran final del Mundial el 19 de julio en el New Jersey, también en el país americano.

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¿Cuándo es el próximo partido de Argentina?

La selección de Argentina disputará los 4tos de final del Mundial 2026 el próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium.

¿A qué hora se jugará el próximo partido de Argentina?

El partido de Argentina por los 4tos de final en el Mundial 2026 tendrá inicio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo del canal DSports para toda Sudamérica.

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¿Quién será el rival de Argentina en 4tos de final del Mundial 2026?

El rival de la selección Argentina saldrá de la llave entre Colombia vs Suiza. El ganador de este duelo por 8vos de final jugará ante la ‘albiceleste’ en lo que será posiblemente uno de los partidos más atractivos de la fase en el torneo mundialista.

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