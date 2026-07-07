¿Falleció un familiar asegurado al SIS? Así puedes recibir S/1.000 para cubrir los gastos de sepelio

La Prestación Económica de Sepelio (PES) del SIS otorga S/1.000 a familiares del asegurado fallecido | Composición LR / Andina

La Prestación Económica de Sepelio (PES) del SIS otorga S/1.000 a familiares del asegurado fallecido | Composición LR / Andina

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La muerte de un familiar es uno de los momentos más difíciles que atraviesan las personas. En algunos casos, se trata de situaciones imprevistas que demandan un gasto económico no planificado y, en otros, los ahorros pueden no ser suficientes para cubrir la emergencia. Frente a ello, el Seguro Integral de Salud (SIS) recordó que, si la víctima es un ciudadano que se encontraba afiliado a su sistema, sus familiares podrían acceder a un beneficio exclusivo.

Se trata de la Prestación Económica de Sepelio (PES), que otorga S/1.000 si un asegurado al SIS pierde la vida y uno de sus familiares debe asumir los gastos para darle el último adiós. Para obtener este apoyo económico, las personas deben cumplir con requisitos específicos y solicitarlo en puntos de atención. A continuación, te lo detallamos.

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¿Qué necesitas para solicitar la Prestación Económica de Sepelio de S/1.000 que otorga el SIS?

Para acceder a este beneficio, se necesita ser mayor de edad, estar identificado con DNI o carné de extranjería y contar con el comprobante de pago que señale la siguiente información:

Nombres y apellidos del solicitante de la PES

Nombres y apellidos del asegurado del SIS fallecido

Concepto de gastos: servicios funerarios o gastos de sepelio

Los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras

Importe pagado en soles

En zonas rurales donde el proveedor no emita comprobante de pago, el recibo debe consignar el DNI del proveedor.

¿Dónde puedes solicitar la Prestación Económica de Sepelio del SIS?

El beneficio puede ser solicitado en tres puntos:

El centro de salud donde falleció el asegurado del SIS

El centro de salud más cercano

El establecimiento donde está afiliado

Al acudir, no olvides llevar todos los documentos necesarios, dejar tu número de celular y un correo activo, y firmar tu solicitud. Para obtener más información, puedes llamar gratis al 113, opción 4, o visitar la página web del SIS.

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