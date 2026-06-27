San Marcos creará la primera escuela de cine pública del país: así avanza el proyecto educativo

UNMSM contará con una escuela profesional de cine | Imagen creada con IA/LR

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Una buena noticia para los amantes del mundo audiovisual. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que se prepara para crear la Escuela Profesional de Cinematografía y Audiovisual, que se convertirá en la primera escuela de cine pública del Perú.

La nueva oferta educativa permitirá que más jóvenes accedan a una formación especializada en cine y audiovisual, abriendo nuevas oportunidades para desarrollar su talento y contribuir al crecimiento de la industria, que genera oportunidades y pone en valor la diversidad cultural del país.

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Así avanza el proyecto educativo

El anuncio se produjo luego de que representantes de la UNMSM y del Ministerio de Cultura (Mincul) firmaran un convenio interinstitucional para la creación de esta escuela, considerado por la casa de estudios como un “hito de gestión” hacia la consolidación de este sueño de la comunidad audiovisual peruana.

El documento, suscrito por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Escobar, y el Dr. Marcel Velázquez, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, permitirá establecer acciones para la creación e implementación del nuevo espacio educativo.

Convenio firmado para la creación de la escuela de cine en San Marcos

Oferta académica se amplía

Esta incorporación se suma a otra aprobada por la Decana de América el pasado 12 de junio para crear la Escuela Profesional de Ciencia de Materiales y Nanotecnología, adscrita a la Facultad de Ciencias Físicas. Con esto, el centro universitario amplía su oferta educativa y redefine su liderazgo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la industria audiovisual.

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