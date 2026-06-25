Leonardo Torres Vilar: “El teatro debe incomodar a todo el mundo”

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El año pasado, Leonardo Torres Vilar salía a escena como el ‘empresario de los mendigos’. Vestía una banda presidencial y las tablas lucían como una lavandería con los personajes de La ópera de tres centavos. Ahora, Jean Pierre Gamarra lo dirige en El sueño de una noche de verano. El actor interpreta al duende Puck, que se divierte fumando y generando caos.

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“Jean Pierre es un director impredecible de buena manera”, nos dice Torres Vilar por teléfono. “Por lo general, la primera indicación que te da es cualquier cosa menos lo que tú esperabas del personaje. Y eso está bien porque hay directores mucho más lineales que te dicen más o menos lo obvio y con eso estás obligado a construir tu ‘chamba’. Pero él te ofrece una cosa que es completamente disidente, extraña, que te saca de cuadro. Estás empezando con una visión tridimensional, lejana, y es mucho más enriquecedor”.

En el escenario, vemos la comedia de Shakespeare con sus hadas, romances, enredos y hechizos. Los actores y cuatro enamorados llegan al bosque encantado y Puck los espera para jugar con el amor no correspondido.

¿Qué haría Puck si aterrizara en el Perú de hoy?

(Sonríe) Hay una frase que me gusta mucho de Puck que es: “Qué locos están estos mortales”. Me parece que es lo que engloba casi todo lo que es el personaje. En el Perú estarían doblemente locos; hay un montón de cosas con las que podría jugar, porque en la obra se alegra y se divierte poniendo en enredos a los enamorados. Pero en el Perú tenemos enredos de todo tipo. Todo lo que está pasando a nivel político, por ejemplo, es perfecto para que vengan los duendes a causar todo tipo de embrollos y confusiones. Puck estaría feliz en el Perú de hoy.

¿Lo dices porque sería un ‘mundo’ impredecible y sórdido para tu personaje?

Ni siquiera sórdido (sonríe). El Perú de hoy es terreno fértil para todo lo que es burla y confusión. Puck, al igual que Oberón y Titania, se estaría burlando de todo el mundo, de todas las posiciones sociales y políticas. Estarían divertidísimos porque, realmente, mucho de lo que hacemos es objeto de burla. El Perú es hermoso en nuestra sátira política: nos hace reír.

Gamarra lo entiende clarísimo, ¿no? La ópera de tres centavos fue muy directa.

Así es, pero no todo el teatro se presta para eso. Aquí estamos hablando de los superclásicos. Tratan de cosas que son propiedad del ser humano desde que empezaron los tiempos. Yo creo que el teatro debe incomodar a todo el mundo.

Es decir, el teatro siempre hace política.

El teatro es político de toda la vida. Pero creo que la manera de hacer política del teatro hoy es incomodar a todo el mundo. No darle la razón a nadie. Si un espectáculo teatral se pone a favor del conservador o del liberal, ya es un panfleto. Que sea político no quiere decir que sea propaganda.

¿Qué te parece la creación del Colegio de Artistas?

Es completamente ridículo. Va en contra de la esencia de lo que es ser artista. Lo digo como alguien que ha estado a cargo incluso, porque he sido director académico de una carrera de artes escénicas universitaria. Hace unos pocos años. No, no tiene mucho sentido. No te hace más artista el haber estudiado formalmente. Estoy completamente en contra y espero que eso no prospere.

¿Cuál es tu siguiente personaje?

Voy a estar en la obra La profesora, dirigida por Mateo Chiarella, donde voy a compartir la escena con Yvonne Frayssinet. Es también la primera vez que voy a ser dirigido por Mateo y con Yvonne trabajé hace más de 20 años. Me da mucho gusto trabajar otra vez con ella.