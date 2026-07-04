Alfonso López Chau tras proclamación presidencial de Keiko Fujimori: "Hay 9 millones de peruanos que están indignados"

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“Ha habido una votación de 9 millones de peruanos que están molestos, con indignación. Es un país dividido”, indicó Alfonso López Chau durante la inauguración de la nueva sede partidaria de su agrupación.

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa, el líder de Ahora Nación indicó que reconoce el resultado sin olvidar a los peruanos que buscan ser escuchados.

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“Hay 9 millones de ciudadanos que están reclamando atención y sus necesidades son muy concretas (…)”.

López Chau reiteró que su agrupación política ya se había declarado anteriormente como una fuerza de oposición al gobierno fujimorista. Además, precisó que tiene el objetivo de promover un gobierno que respete la democracia, las libertades y la separación de poderes del Estado.

"Nosotros nos pronunciamos antes de saber quién iba a ganar. Dijimos que íbamos a luchar por recuperar el Estado, por garantizar la división de poderes, por el derecho al referéndum y por derogar las leyes que favorecen al crimen", señaló el dirigente.

Del mismo modo, el exrector de la UNI sostuvo que es responsabilidad de la mandataria representar a toda la ciudadanía y que espera que atienda los reclamos de quienes tuvieron una decisión distinta en las urnas.

"Un presidente de la República, apenas se pone la banda presidencial, se supone que debe ser presidente de todos los peruanos. (…) Esperamos que sean escuchadas", concluyó.

Se recuerda que Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial con una diferencia de 49.641 votos. Sin embargo, en el Perú, la lideresa de Fuerza Popular perdió en 16 regiones, muchas de ellas con una brecha notoria. En lugares como Puno, por ejemplo, obtuvo menos del 15% de los votos.

Hacia una oposición

Mirtha Vásquez, senadora electa por Ahora Nación, destacó la urgencia de coordinar con otros sectores políticos para establecer un contrapeso en el Legislativo.

"En estos momentos nos toca ser una oposición democrática. Por eso estamos haciendo el esfuerzo por vincularnos con otras fuerzas políticas", afirmó vía RPP.

Sobre el acercamiento con otros grupos políticos, dijo que ya existen conversaciones en curso con Juntos por el Perú y Obras. Sin embargo, aún espera formar una alianza con el Partido del Buen Gobierno.

"Si realmente creen en los contrapesos democráticos, ojalá puedan unirse a esta oposición que pretende ser responsable".

Además, indicó que es necesario que el actual gobierno respete la independencia de cada poder del Estado.

"Ojalá que el fujimorismo, que ahora tiene el Ejecutivo y las principales instituciones, no quiera copar también el Congreso. Necesitamos un contrapeso y esperamos que se configure desde el Parlamento".

Cuestionamientos a la legitimidad

En la misma línea, la senadora electa Ruth Luque sostuvo que la victoria electoral no garantiza automáticamente el respaldo ciudadano.

"La legitimidad es un concepto mucho más amplio y, para mí, el gobierno de Keiko no es legítimo", declaró vía RPP.

Además, Luque argumentó que los resultados no reflejan una representación real del país.

"Hemos llegado a un proceso con más de 30 partidos donde las dos fuerzas que pasaron no expresan lo que la mayoría de la población quiere, y es un resultado donde, territorialmente, gran parte del Perú no ha votado por Keiko Fujimori".

Rechazo frente a la nueva gestión

Para la diputada electa Indira Huilca, las expectativas sobre el gobierno son negativas, pues considera que se busca repetir la dictadura de su progenitor.

"Ahora nos toca enfrentarnos a un régimen que tiene una matriz autoritaria, un régimen que va a reír que está reivindicando además lo peor de la dictadura de los 90".

Sobre la relación del nuevo gobierno con las instituciones, la legisladora advirtió sobre el riesgo para la independencia de las entidades del Estado.

"Mucho del objetivo del fujimorismo en esta nueva etapa apunta justamente a intervenir a interferir en el equilibrio de este poder del Estado, en el funcionamiento independiente del sistema de justicia y yo creo que hay que pararse firme frente a eso", sostuvo.

Huilca llamó a todos los sectores a tomar una postura clara ante estos cambios y advirtió sobre las consecuencias del poder absoluto.

"Este es un momento en el que toca ponerse de ese lado, no ponerse del lado de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la legalidad y sobre todo porque este tipo de decisiones afectan a los ciudadanos más vulnerables".

En cuanto al comportamiento del Congreso actual, la diputada criticó la falta de disposición para derogar las leyes pro crimen. "Si realmente fuera otra la señora Fujimori, en este momento, sus congresistas en el Parlamento actual ya estarían intentando retroceder en las leyes más nefastas que han sido aprobadas en este último periodo (…) se sienten muy orgullosos de toda esta legislación que hemos denominado pro crimen, antiderechos, pro impunidad, antiderechos de las mujeres. Ese paquete lo han defendido hasta el final".