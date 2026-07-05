➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de julio, según Jhan Sandoval
Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, domingo 5 de julio de 2026, con orientación en amor, salud y trabajo para los doce signos zodiacales.
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- Horóscopo Zodiacal
Consulta el horóscopo de hoy, domingo 5 de julio. | Foto: composición LR
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¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, domingo 5 de julio de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.
¿Qué dice el horóscopo del domingo 5 de julio?
- Aries: Sabes que habías tomado distancia de tus seres queridos y hoy buscarás rectificar este proceder propiciando una cena o almuerzo que te aproxime a las personas que amas. Lo disfrutarás.
- Tauro: Tienes las emociones a flor de piel y este estado no es el adecuado para tocar temas incómodos con ese familiar que reacciona visceralmente. Espera otro momento para poder afrontar.
- Géminis: Necesitas apoyo, pero evita imponerte a la hora de solicitarlo. Hacerlo podría restarle interés a los amigos y familiares que realmente tienen el interés de darte la mano. Sé cordial y agradecido.
- Cáncer: Es posible que tengas la sensación que alguien te falla en lo emocional. No extremes medidas ni rompas con todo tipo de contacto. Hacerlo no te permitirá aclarar la situación. Reflexiona.
- Leo: Tienes varios planes en la mente, muchos de ellos te ilusionan, pero es posible que un evento inesperado te obligue a posponerlos. En el amor, no supongas y comprueba antes de discutir.
- Virgo: Recibirás de personas con experiencia la orientación adecuada, pero una parte de ti no quiere aceptar nuevas ideas y desea mantenerse en lo mismo. Cuidado, necesitas evaluar y rectificar.
- Libra: Esa persona vencerá el orgullo y dirá abiertamente lo que siente. Este momento sería al inicio de una nueva historia en tu vida sentimental si evitas que las dudas te paralicen. Vence la inseguridad.
- Escorpio: Imponerte y hacer que esa persona acepte tus puntos de vista sin posibilidad de cambiarlos solo haría que empiece a incomodarse y tomar distancia de la relación. Evalúa y cambia.
- Sagitario: La nostalgia y el saber que has cometido errores te acerca a esa persona que será vulnerable y te volverá a aceptar en su vida. Ahora depende de ti cambiar para mantener esta relación.
- Capricornio: Rompe la rutina y haz algo diferente. Las personas que te rodean se sienten cansadas de lo mismo y esperan de ti que las sorprendas con paseos a lugares nuevos. Sé complaciente.
- Acuario: Un familiar, aparentemente joven, espera que reconozcas los cambios que ha tenido o los avances que ha logrado, pero nota cierta indiferencia de tu parte. Bríndale atención a quienes amas.
- Piscis: Por más detalles que tiene esa persona, ya no crees en ella. Han sido suficientes todos los altibajos que has vivido para decidir por un cambio en tu vida. Alejarte renovará tu vida por completo.