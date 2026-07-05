México vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Azteca. Foto: FIFA/composición LR

México e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Azteca. Foto: FIFA/composición LR

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México vs Inglaterra EN VIVO juegan HOY domingo 5 de julio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Azteca, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Uno de los equipos anfitriones, México, llega al duelo ante Inglaterra luego de vencer 2-0 a Ecuador y se mantiene invicto, con todos sus partidos ganados hasta el momento. Por su parte, el conjunto inglés dejó atrás a RD Congo tras ganarle por 2-1 en los cuartos de final.

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¿A qué hora se juega México vs Inglaterra HOY?

En territorio peruano, el duelo entre México e Inglaterra se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 6/07)

¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra online gratis?

Si deseas ver México vs. Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de México vs. Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

México : Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Mora, Romo; Alvarado, Quiñones y Jiménez.

: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Mora, Romo; Alvarado, Quiñones y Jiménez. Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon y Kane.

México vs. Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Inglaterra para este encuentro.