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Cae banda "Los Malditos de Luna Pizarro" tras alerta de vecinos de La Victoria: PNP encontró armas robadas y droga

Los agentes llegaron al lugar tras recibir alertas de vecinos sobre un robo de autopartes. Durante el operativo, se detuvo a tres individuos y se hallaron armas y marihuana en el inmueble.

Los efectivos de la Policía Nacional encontraron armas y drogas en la vivienda intervenida.
Los efectivos de la Policía Nacional encontraron armas y drogas en la vivienda intervenida. | Composición LR
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Un operativo policial ejecutado en el distrito de La Victoria permitió la desarticulación de la presunta banda criminal denominada Los Malditos de Luna Pizarro, integrada por tres personas que son investigadas por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. La intervención se concretó luego de que vecinos alertaran a los agentes sobre un sujeto que presuntamente robaba accesorios de vehículos.

La intervención se realizó durante el operativo de control de identidad Alfa y Omega, desarrollado por efectivos de la Comisaría PNP La Victoria. Según información policial, mientras realizaban patrullaje, los agentes fueron advertidos por residentes de la zona sobre un hombre que sustraía autopartes en la cuadra cinco del jirón Luna Pizarro.

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Al notar la presencia de la Policía, el sospechoso huyó e ingresó a un inmueble cercano. Los agentes lo siguieron e ingresaron al predio, donde finalmente detuvieron a Frida Betty Gallegos Portugal (79), Víctor Manuel Bejarano Gallegos (41) y Carlos Joan Mendoza Herrera (29).

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Hallan marihuana, armas robadas y equipos de comunicación

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron aproximadamente 400 gramos de marihuana, además de tres pistolas, 25 municiones, dos radios Motorola, una mira láser y un pasaporte a nombre de los intervenidos.

De acuerdo con la Policía, las armas de fuego incautadas presentan denuncias por robo registradas en distintos distritos de Lima durante 2023. Se trata de una pistola Pietro Beretta, una Sig Sauer y una Glock 17.

Las investigaciones señalan que la Pietro Beretta fue reportada como robada el 12 de julio de 2023 en Villa María del Triunfo. En tanto, la Sig Sauer figura en una denuncia por hurto registrada el 10 de febrero de 2023 en Miraflores, mientras que la Glock 17 fue reportada como robada el 24 de junio de 2023 en Chosica.

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Detenidos quedaron a disposición de las autoridades

Tras la intervención, los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP La Victoria, donde permanecen a disposición de las autoridades competentes.

Los investigados afrontan diligencias por su presunta participación en los delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, así como contra la salud pública por el presunto tráfico ilícito de drogas. La Policía continuará las investigaciones para determinar si los detenidos estarían vinculados con otros hechos delictivos registrados en la capital.

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