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Feria Internacional del Libro en Lima 2026: fecha, entradas, nueva sede y cómo ingresar gratis el primer día

La FIL de este año arranca el 22 de julio con entrada gratuita en sus primeras horas. El evento será en Surco y tendrá más de 600 actividades culturales para todas las edades.

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 se celebrará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en su 30ª edición.
La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 se celebrará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en su 30ª edición. | La República
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La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 ya tiene fecha confirmada y promete convertirse nuevamente en uno de los eventos culturales más importantes del país. En su edición número 30, la feria abrirá sus puertas del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en una nueva sede pensada para facilitar el acceso de miles de visitantes.

Uno de los principales atractivos de este año será el ingreso gratuito durante la jornada inaugural, específicamente entre las 11.00 a. m. y las 3.00 p. m. Luego de ese horario, la entrada general tendrá un costo de S/10, con acceso a presentaciones, conversatorios, conciertos y actividades en seis auditorios.

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¿Cómo llegar a la FIL Lima 2026?

La organización también confirmó buses gratuitos cada 20 minutos desde el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza, para facilitar la llegada de los asistentes.

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¿Qué hacer en la Feria Internacional del Libro?

La programación incluirá más de 600 actividades y la participación de más de 40 autores internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Eduardo Sacheri, Fernanda Trías y Jaime Bayly. Además, Ecuador será el país invitado de honor en esta edición especial.

Con espacios dedicados a la literatura, la ciencia, el manga, los cómics y espectáculos para niños, la FIL Lima 2026 busca atraer tanto a lectores habituales como a nuevos públicos.

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