Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 5 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 5 de julio?

BBVA

Compra: S/3,346

Venta: S/3,460

Scotiabank (revisar la app)

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,460

Venta: S/3,330