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Economía

Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 5 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 5 de julio?

BBVA

  • Compra: S/3,346
  • Venta: S/3,460

Scotiabank (revisar la app)

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,460
  • Venta: S/3,330

Precio del dólar hoy, 5 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:00
5/7/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

08:00
5/7/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 5 de julio?

Compra: S/3,392

Venta: S/3,403

07:59
5/7/2026

Tipo de cambio, según Bloomberg

El precio del dólar cerró su última cotización en S/3,4011, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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