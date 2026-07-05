¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de los 8avos de final.
- Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar
- Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los enfrentamientos confirmados
¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 5 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La etapa final de la Copa del Mundo sigue ofreciendo grandes enfrentamientos. Brasil y Noruega serán las primeras selecciones en buscar la clasificación a cuartos de final. Por su parte, el anfitrión México quiere dar el golpe ante Inglaterra de Harry Kane.
PUEDES VER: Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026
Partidos del Mundial 2026 HOY
- Brasil vs Noruega
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos)
- México vs Inglaterra
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)