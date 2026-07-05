Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, domingo 5 de julio. Foto: composición LR/AFP

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 5 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La etapa final de la Copa del Mundo sigue ofreciendo grandes enfrentamientos. Brasil y Noruega serán las primeras selecciones en buscar la clasificación a cuartos de final. Por su parte, el anfitrión México quiere dar el golpe ante Inglaterra de Harry Kane.

Partidos del Mundial 2026 HOY