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¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de los 8avos de final.

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, domingo 5 de julio. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, domingo 5 de julio. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 5 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La etapa final de la Copa del Mundo sigue ofreciendo grandes enfrentamientos. Brasil y Noruega serán las primeras selecciones en buscar la clasificación a cuartos de final. Por su parte, el anfitrión México quiere dar el golpe ante Inglaterra de Harry Kane.

PUEDES VER: Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Brasil vs Noruega
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos)
  • México vs Inglaterra
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)
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