Egresadas y docentes de UNMSM destacan entre las 50 mujeres más poderosas del Perú, según Forbes

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Cuatro egresadas y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fueron incluidas en la lista de 'Las 50 mujeres más poderosas del Perú en 2026', publicada por Forbes Perú. Se trata de un reconocimiento que destaca a mujeres con liderazgo, talento y trayectoria que transforman distintos ámbitos del desarrollo nacional, a través de la generación del conocimiento y el servicio al país.

Entre las mujeres distinguidas se encuentran la zoóloga Dennisse Ruelas, reconocida por sus investigaciones sobre la biodiversidad andina; la escritora Carmen Ollé, una de las voces más influyentes de la literatura peruana contemporánea; la ingeniera electrónica Nataly Rojas Barnett, primera comandante astronauta análoga peruana; y la ingeniera mecánica, docente e investigadora Ruth Manzanares Grados, referente en innovación, ciencia y tecnología.

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Cuatro sanmarquinas entre las 50 mujeres más poderosas del Perú, según Forbes

La doctora Ruelas, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas e investigadora del Museo de Historia Natural de la UNMSM, destacó que este reconocimiento visibiliza el trabajo que realizan cientos de investigadores desde la Decana de América. “Demuestran que aquí existe un trabajo riguroso y dedicado, capaz de atraer más proyectos y fortalecer nuestras capacidades”, afirmó.

Por su parte, Manzanares consideró que esta distinción debe convertirse en una oportunidad para despertar el interés por la investigación científica desde los primeros años de formación universitaria. Asimismo, invitó a las niñas y jóvenes a seguir sus vocaciones sin temor a los estereotipos. “Si les apasiona la ciencia, las matemáticas o la ingeniería, estudien lo que aman. Las barreras terminan desapareciendo cuando existe pasión por lo que uno hace”, indicó.

San Marcos celebra la inclusión de sus egresadas y docentes en la lista de Forbes Perú

La Decana de América señaló que las historias de Dennisse Ruelas, Carmen Ollé, Nataly Rojas Barnett y Ruth Manzanares demuestran que el talento sanmarquino trasciende fronteras y que el conocimiento puede convertirse en una poderosa herramienta para transformar la sociedad.

“Sus trayectorias representan el legado de una universidad que, desde hace 475 años, forma profesionales comprometidos con la investigación, la cultura, la innovación y el desarrollo del país, inspirando a las futuras generaciones a seguir construyendo un Perú con más ciencia, más liderazgo y más oportunidades para todos”, expresó la institución.

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