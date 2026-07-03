Bryan Adams lanza la canción '51st State': "Es la respuesta a la idea de que Canadá estaría mejor si dejara de ser canadiense”

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Coincidiendo con el Día de Canadá, Bryan Adams lanzó una canción de protesta. Se trata de 51st State, un tema como respuesta a las declaraciones de Donald Trump. “Celebra la unidad entre los canadienses frente a las repetidas provocaciones del presidente estadounidense sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51 de EE. UU. y el inicio de una guerra arancelaria transfronteriza”, señaló The Hollywood Reporter.

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En un comunicado difundido por ici.radio-canada.ca, el cantante de Summer of ’69 había comentado que quería hacer una canción para su país. “Quería escribir algo sobre Canadá porque Canadá es mi hogar. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Este es un homenaje al orgullo y al espíritu de mis compatriotas canadienses; lo demás es solo ruido”. Además, agrega que es una respuesta irónica “a la ridícula idea de que Canadá estaría mejor si dejara de ser canadiense”.

En 51st State canta: “Déjame serte claro/ Cuando hablas de mi hogar/ Será mejor que muestres algo de respeto/ Porque aquí arriba cuidamos de los nuestros/ Así que déjame darte un consejo, señor/ Puede que tengas demasiados problemas/ Puedes cargarnos con aranceles/ Pero nunca seremos el estado número 51”.

El nuevo sencillo que lanzó en Youtube ha sido definido por la prensa estadounidense como un grito de guerra en medio del “resurgimiento” del nacionalismo. “Para el trabajador es más fácil juntos/ Somos mucho mejores de la mano/ Pero el paralelo 49 se ha convertido en una línea trazada en la arena”, canta Bryan Adams sobre la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

El músico de 66 años, que empezó cantando en Vancouver a finales de los años 70, alcanzó el éxito con el álbum Cuts Like a Knife (1982), del que se desprende el hit Straight from the Heart y, dos años después, presentó uno de sus mejores discos: Reckless (1984).

Detrás de cámara

Más allá de su música, Bryan Adams ha tenido una carrera sobresaliente como fotógrafo, no solo por retratar a estrellas como Iggy Pop, Kali Uchis, Jennifer Hudson y St. Vincent, sino también por manifestar una constante preocupación social y política.

La revista Rolling Stone lo definió así, previo al lanzamiento de 51st State. “Lo que comenzó a finales de los 90 como una forma de documentar sus propias giras, pasó a ser una disciplina que lo llevó a ganar múltiples premios y a las páginas de publicaciones tan importantes como Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, GQ y Esquire. Sin embargo, su trabajo más profundo y político reside en proyectos como Wounded: The Legacy of War, donde fotografió a soldados británicos con secuelas físicas graves de las guerras de Irak y Afganistán, demostrando que su ojo no solo busca la estética de la moda, sino la verdad incómoda que queda cuando las luces del escenario se apagan”.

En una entrevista para Huffington Post, junto con la periodista Caroline Froggatt, editora del libro Wounded: The Legacy of War, el músico dijo: “Esto es solo una muestra de los horrores que sufrieron las personas, tanto militares como civiles, pero sentí que era importante mostrarlo y que no debemos olvidar a estas personas”.