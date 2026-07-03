Estudiar al megalodón es difícil porque su esqueleto es de cartílago y no de hueso, por lo que no se fosilizó. | Foto: Alex Boersma/PNAS/National Geographic

Estudiar al megalodón es difícil porque su esqueleto es de cartílago y no de hueso, por lo que no se fosilizó. | Foto: Alex Boersma/PNAS/National Geographic

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El redescubrimiento de un conjunto de vértebras de un tiburón extinto en el Museo de Historia Natural de Dinamarca reabrió el debate científico sobre las dimensiones reales de Otodus megalodon. Esos restos óseos clave, que permanecieron extraviados durante décadas tras un traslado institucional, pertenecieron a uno de los mayores depredadores marinos conocidos. El hallazgo de las cajas olvidadas permite reactivar investigaciones previas sobre esta especie extinta, cuyos fósiles son sumamente escasos debido a su naturaleza cartilaginosa.

“Es una auténtica alegría”, señaló el paleobiólogo Kenshu Shimada al confirmar la relevancia del material recuperado. El equipo investigador describió la pieza como un elemento crítico para reconstruir la biología del gigantesco depredador marino. Ese hallazgo histórico no solo recupera patrimonio científico perdido, sino que promete aportar datos precisos sobre la anatomía y el verdadero tamaño del colosal escualo prehistórico.

¿Cómo se determinó el verdadero tamaño del megalodón tras su hallazgo en el museo?

Un análisis exhaustivo de restos fósiles reveló que el megalodón alcanzó aproximadamente 24,3 metros de longitud y cerca de 94 toneladas de masa corporal. Investigadores determinaron esas magnitudes mediante estudios comparativos de vértebras y modelos de crecimiento con especies actuales, lo que posiciona a este depredador entre los mayores vertebrados marinos de la historia.

El redescubrimiento ocurrió en un museo danés cuando un técnico identificó cajas sin catalogar con material del Mioceno almacenado por casi 40 años. Una vértebra de gran tamaño se examinó con tomografía computarizada, lo que llevó al científico Kenshu Shimada a declarar: “El espécimen no solo representa la vértebra de tiburón más grande conocida hasta la fecha, sino, hasta donde sabemos, también se trata de la vértebra de pez más grande jamás registrada”.

La procedencia del material corresponde a la Formación Gram en Dinamarca, un antiguo fondo marino que conservó estos restos de forma inusual. Mette Elstrup, directora de Historia Natural del centro, destacó su valor científico, "ya que el tamaño es un factor clave a la hora de comprender la biología, el impacto ecológico y el patrón de distribución geográfica de este depredador gigante extinto”.

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¿Qué restos fósiles acompañan el hallazgo de las vértebras del megalodón?

El estudio documenta la estructura vertebral y revela vestigios vinculados con la alimentación del espécimen. Los científicos localizaron escamas junto a fragmentos de diferentes escualos en el mismo yacimiento, un hecho que evidencia una interacción depredadora directa. La identificación del tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) entre las piezas recolectadas expande el conocimiento sobre la dieta de ese animal.

La inspección tafonómica señala que una porción de los sedimentos pertenecería al contenido estomacal del ejemplar. Respecto al fenómeno, el paleontólogo Mikael Siversson destacó: “Se trata de una primera vez en el registro fósil”, debido a la conservación simultánea de presas vinculadas al cazador. Tal hallazgo consolida la teoría de un comportamiento alimentario oportunista orientado hacia enormes vertebrados acuáticos.

El entorno geológico aporta datos extra que ayudan a reconstruir el ecosistema del Mioceno. Los estratos contienen muestras de especies coetáneas como el tiburón ballena (Rhincodon typus), lo cual facilita recrear una red trófica regida por colosales filtradores y superdepredadores. Esa amalgama de fósiles demuestra la existencia de un ambiente marino con mayor biodiversidad de la calculada de forma previa.