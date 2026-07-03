Efectivos de la Policía Nacional investigan el caso presuntamente relacionado al cobro de cupos. | Composición LR

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La empresa de transporte interprovincial Emmanuel volvió a ser blanco de la delincuencia. En menos de 48 horas, tres de sus unidades fueron atacadas a balazos mientras cubrían la ruta entre Lima y Huaral. La seguidilla de atentados dejó a un conductor gravemente herido y ha generado preocupación entre los trabajadores y pasajeros.

El primer ataque se registró la noche del último miércoles en el distrito de Los Olivos. Según se informó, un bus de la empresa recibió al menos cuatro disparos cuando circulaba por el bypass Infanta con pasajeros a bordo. A pesar del hecho violento, no se reportaron personas heridas.

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Chofer queda gravemente herido

Menos de dos días después, la noche del jueves, la empresa volvió a sufrir un atentado. Esta vez, el hecho ocurrió en las inmediaciones del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, en el límite de los distritos de San Martín de Porres e Independencia.

"Mi esposo ha estado totalmente afectado. Tiene un disparo al costado del estómago y los doctores lo están interviniendo. Una operación no es fácil, es riesgosa", declaró su esposa.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y efectuaron al menos cinco disparos contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó en el conductor, quien resultó gravemente herido.

El chofer fue auxiliado por personal de emergencia y trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, su estado de salud es reservado.

Tercer atentado ocurrió en Puente Piedra

Aproximadamente una hora después de lo ocurrido en el óvalo Tomás Valle, se registró un tercer atentado contra otra unidad de Emmanuel. El hecho ocurrió en el paradero Rosaluz, en el distrito de Puente Piedra, cuando el bus permanecía detenido debido a la congestión vehicular.

La información fue confirmada por un trabajador de la empresa, quien señaló que ambos hechos ocurrieron con poca diferencia de tiempo y forman parte de una serie de acciones violentas que afectan a la compañía.

Posible caso de extorsión

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil de los atentados. Una de las principales hipótesis es que los ataques estén vinculados con un caso de extorsión contra la empresa de transporte, modalidad delictiva que en los últimos meses ha afectado a diversas compañías del rubro en Lima.

Los tres atentados ocurrieron mientras las unidades realizaban el recorrido habitual entre Lima y Huaral, una de las principales rutas de transporte interprovincial hacia el norte de la capital. Entretanto, trabajadores de Emmanuel expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron mayores medidas de protección para garantizar la integridad de conductores y pasajeros.

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