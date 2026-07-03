HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Chofer queda herido en ataque contra bus 'Emmanuel' cerca a Plaza Norte: empresa suspendió operaciones tras tercer atentado

Dos sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron al menos cinco disparos contra el vehículo cerca del centro comercial Plaza Norte. Es el tercer atentado ocurrido en menos de 48 horas.

Efectivos de la Policía Nacional investigan el caso presuntamente relacionado al cobro de cupos.
Efectivos de la Policía Nacional investigan el caso presuntamente relacionado al cobro de cupos. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La empresa de transporte interprovincial Emmanuel volvió a ser blanco de la delincuencia. En menos de 48 horas, tres de sus unidades fueron atacadas a balazos mientras cubrían la ruta entre Lima y Huaral. La seguidilla de atentados dejó a un conductor gravemente herido y ha generado preocupación entre los trabajadores y pasajeros.

El primer ataque se registró la noche del último miércoles en el distrito de Los Olivos. Según se informó, un bus de la empresa recibió al menos cuatro disparos cuando circulaba por el bypass Infanta con pasajeros a bordo. A pesar del hecho violento, no se reportaron personas heridas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Atacan bus interprovincial Emmanuel con 20 pasajeros a bordo en Los Olivos: empresa evalúa suspender sus operaciones

lr.pe

Chofer queda gravemente herido

Menos de dos días después, la noche del jueves, la empresa volvió a sufrir un atentado. Esta vez, el hecho ocurrió en las inmediaciones del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, en el límite de los distritos de San Martín de Porres e Independencia.

"Mi esposo ha estado totalmente afectado. Tiene un disparo al costado del estómago y los doctores lo están interviniendo. Una operación no es fácil, es riesgosa", declaró su esposa.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y efectuaron al menos cinco disparos contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó en el conductor, quien resultó gravemente herido.

El chofer fue auxiliado por personal de emergencia y trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, su estado de salud es reservado.

PUEDES VER: Accidente en Pasamayo: bus de ruta Huaral-Lima se vuelca y pasajeros escapan por las ventanas

lr.pe

Tercer atentado ocurrió en Puente Piedra

Aproximadamente una hora después de lo ocurrido en el óvalo Tomás Valle, se registró un tercer atentado contra otra unidad de Emmanuel. El hecho ocurrió en el paradero Rosaluz, en el distrito de Puente Piedra, cuando el bus permanecía detenido debido a la congestión vehicular.

La información fue confirmada por un trabajador de la empresa, quien señaló que ambos hechos ocurrieron con poca diferencia de tiempo y forman parte de una serie de acciones violentas que afectan a la compañía.

PUEDES VER: Violencia policial: la muerte de chofer en SJM y otros casos recientes reabren debate sobre ley procrimen

lr.pe

Posible caso de extorsión

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil de los atentados. Una de las principales hipótesis es que los ataques estén vinculados con un caso de extorsión contra la empresa de transporte, modalidad delictiva que en los últimos meses ha afectado a diversas compañías del rubro en Lima.

Los tres atentados ocurrieron mientras las unidades realizaban el recorrido habitual entre Lima y Huaral, una de las principales rutas de transporte interprovincial hacia el norte de la capital. Entretanto, trabajadores de Emmanuel expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron mayores medidas de protección para garantizar la integridad de conductores y pasajeros.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú

¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú

LEER MÁS
En Perú hay 280 policías condenados por diversos actos de corrupción

En Perú hay 280 policías condenados por diversos actos de corrupción

LEER MÁS
Violencia policial: la muerte de chofer en SJM y otros casos recientes reabren debate sobre ley procrimen

Violencia policial: la muerte de chofer en SJM y otros casos recientes reabren debate sobre ley procrimen

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
"El nivel de destrucción es incalculable": rescatistas peruanos relatan la magnitud de la catástrofe que dejó los terremotos en Venezuela

"El nivel de destrucción es incalculable": rescatistas peruanos relatan la magnitud de la catástrofe que dejó los terremotos en Venezuela

LEER MÁS
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú

¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025