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Buscan añadir conocimientos indígenas en estrategia nacional de prevención de incendios forestales

La Central Asháninka del Río Ene y el Ministerio del Ambiente organizarán el 7 de julio una mesa temática sobre el Manejo Integral del Fuego (MIF) en Satipo, Perú. Los participantes buscarán identificar vacíos normativos y proponer un grupo de trabajo multisectorial para incluir el MIF en las políticas públicas y abordar su relevancia en comunidades indígenas.

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) y el Proyecto Bosques Amazónicos ASL2 organizan el 7 de julio una mesa temática en Satipo sobre el Manejo Integral del Fuego (MIF) para sumar a la agenda pública.
La Central Asháninka del Río Ene (CARE) y el Proyecto Bosques Amazónicos ASL2 organizan el 7 de julio una mesa temática en Satipo sobre el Manejo Integral del Fuego (MIF) para sumar a la agenda pública. | CARE
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La Central Asháninka del Río Ene (CARE) y el Proyecto Bosques Amazónicos ASL2, impulsado por el Ministerio del Ambiente, realizarán el 7 de julio una mesa temática para discutir la incorporación del Manejo Integral del Fuego (MIF) en la agenda pública nacional.

El encuentro, denominado 'Estrategia PAAMARI: Hacia un enfoque de Manejo Integral del Fuego', reunirá en Satipo a representantes del Estado, organizaciones indígenas, la academia y la cooperación internacional. El objetivo es abrir una discusión sobre el uso del fuego como herramienta de manejo territorial y su aplicación desde una perspectiva preventiva e intercultural.

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Incendios forestales en Perú

Actualmente, la política peruana de Gestión del Riesgo de Desastres aborda los incendios forestales desde un enfoque centrado en la respuesta y el control, pero no incorpora de manera específica el manejo integral del fuego como estrategia preventiva. En ese contexto, la mesa buscará identificar vacíos normativos y discutir posibles mecanismos para su inclusión en políticas públicas.

Entre las propuestas figura la creación de un grupo de trabajo multisectorial, liderado por el Ministerio del Ambiente, con participación de organizaciones indígenas, entidades públicas y especialistas, con el fin de elaborar lineamientos técnicos y normativos sobre esta práctica.

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¿En qué consiste PAAMARI?

Uno de los casos que será expuesto es la Estrategia PAAMARI, desarrollada por CARE, que combina conocimientos tradicionales, monitoreo comunitario y herramientas tecnológicas para la prevención de incendios forestales. Según sus impulsores, durante 2025 esta metodología contribuyó a evitar incendios en sus territorios.

El debate también pondrá sobre la mesa el rol histórico que ha tenido el fuego en las comunidades indígenas, donde ha sido utilizado durante generaciones para actividades agrícolas, de salud y de manejo del territorio. Sin embargo, los organizadores advierten que la normativa actual no diferencia entre las quemas tradicionales y los incendios forestales, lo que ha generado cuestionamientos desde las organizaciones indígenas.

La jornada buscará recoger aportes técnicos y comunitarios para ampliar la discusión sobre la prevención de incendios en la Amazonía, en un contexto marcado por el aumento de estos eventos debido al cambio climático y la presión sobre los ecosistemas forestales.

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